Wieder gegen Profi-Vertretung: SSVg Velbert will „in Köln punkten“

Am Sonntag steht der 14. Spieltag der Regionalliga West auf dem Programm, für Ligaschlusslicht SSVg Velbert geht es erneut gegen eine Zweitauswahl einer Profimannschaft: Mit dem 1. FC Köln II wartet ein Kontrahent aus dem Tabellenmittelfeld auf die Elf von Chefcoach Bogdan Komorowski, der mit der SSVg in seinem dritten Spiel an der Seitenlinie erstmals punkten möchte. Im Gespräch mit FuPa Niederrhein schätzt der Übungsleiter die Qualitäten des anstehenden Gegners ein und verrät die Zielvorgabe für die Partie.

Nach wie vor steht die SSVg Velbert abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz, bereits zehn Zähler hinter dem rettenden Ufer. Doch der jüngste Auftritt gegen Spitzenreiter FC Schalke 04 in der Vorwoche macht Mut, schließlich bewies die Mannschaft Moral und Einsatzwillen, war zeitweise spielbestimmend. Genau diese Leidenschaft ist es, die Neu-Coach Komorowski von seinen Spieler fordert und mit der, im Duell mit dem 1. FC Köln II am Sonntag, der Erfolg glücken soll.

Die vergangenen fünf Ligaspiele am Stück ging die SSVg leer aus, in Summe sprang noch kein einziger Sieg in der aktuellen Regionalliga-Saison heraus. Das sich dies schnellstens ändern muss, um die vierthöchste Spielklasse nicht nach einem Jahr wieder zu verlassen, liegt auf der Hand. Gegen den Effzeh, der nach bislang 13 absolvierten Spielen auf dem zehnten Tabellenplatz steht, hoffen die Blau-Weißen auf Zählbares, auch wenn dies nicht einfach wird:

„Solche Teams sind sehr spielstark, verfügen über viele junge Talente mit Perspektive für die erste Mannschaft und meist über eine erfahrene Achse, die Stabilität gibt. Wir haben Kölns Entwicklung in den vergangenen Wochen genau beobachtet und wissen, dass sie viel Qualität mit ins Spiel bringen“, versichert Komorowski vor dem Hintergrund, dass es nach den Duellen gegen Schalke und Dortmund erneut gegen eine Profi-Reserve geht. Insbesondere in der Begegnung gegen Königsblau habe seine Mannschaft dabei genau den richtigen Einsatz gezeigt, auch wenn sich die SSVg schlussendlich mit 1:3 geschlagen geben musste: „Wir wollen mutig auftreten, an die gute Leistung gegen Schalke anknüpfen und in Köln punkten“, betont der 39-Jährige und resümiert: „Die Mannschaft ist bereit und brennt.“

Buczkowski vor Debüt, Machtemes fällt aus

Am Sonntag mit an Bord sein wird auch Sturm-Zugang Philip Buczkowski, der aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 zum Ligaschlusslicht stößt. Der 20-jährige Deutsch-Pole, der in der vergangenen Regionalliga-Spielzeit 14-mal für die Zweitauswahl von S04 zum Einsatz kam, könnte gegen Köln am Wochenende sein Debüt für die SSVg feiern. Durch den Langzeitausfall von Leon Jonah Lepper kann der Aufsteiger Optionen in der Offensive in jedem Fall gut gebrauchen, weshalb Buszkowski auf Einsatzzeit hoffen kann. Nicht im Kader stehen wird hingegen Mittelfeld-Stratege Max Machtemes, der verletzungsbedingt passen muss. Anpfiff der Partie im Kölner Franz-Kremer-Stadion ist um 14 Uhr.