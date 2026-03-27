Wieder gegen das Schlusslicht

Die Walldorfer (blau) erwarten ein hartes Stück Arbeit am Samstag gegen den Bahlinger SC. – Foto: Claus G. Stoll

Ein Gutes hat das nächste Duell gegen einen Tabellenletzten für den FC-Astoria Walldorf. Der Regionalligist kann sich am Samstag ab 14 Uhr gegen den Bahlinger SC für die enttäuschende 2:4-Niederlage vor Wochenfrist beim TSV Schott Mainz rehabilitieren.

"Am Samstag war ich das erste Mal diese Runde wirklich sauer", sagt Andreas Schön. 2:0 führte die Elf des Walldorfer Cheftrainers bereits in Mainz und alles schien seinen erwarteten Gang zu nehmen. Dann passierte etwas, was nie passieren sollte, sich im Sport manchmal aber einfach nicht verhindern lässt. "Im Trainerteam hatten wir das Gefühl, dass die Jungs einen Gang rausgenommen haben und das darf nicht sein", so Schön weiter, der eine "Riesen-Chance" vergeben sah. Mit drei weiteren Zählern würden die Astorstädter nun auf dem fünften Rang stehen, stattdessen sind sie Achter, knapp hinter dem SV Sandhausen.

Im Tabellenmittfeld geht es weiterhin eng zu, nach 25 Spieltagen trennen den Fünften aus Homburg und den Zwölften aus Trier lediglich fünf Zähler. Doch selbst vermeintlich abgeschlagene Teams wie Schott Mainz und Bahlingen sind nicht zu unterschätzen. Schön verweist auf die jüngsten Ergebnisse der Südbadener: "Bahlingen hat zuletzt hintereinander gegen die Topmannschaften aus Sandhausen, Freiberg und den FSV Frankfurt nicht verloren." Da die Bahlinger aus jenen Begegnungen aber "nur" drei Remis holten, liegen sie weiterhin 15 Punkte hinter dem vermutlich rettenden 14. Rang.