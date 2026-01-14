Vincent Friedsam (re.) ist zurück am Dallenberg. – Foto: Jakob Zugelder/FWK

Wieder fit: "Vini" Friedsam kehrt zu den Würzburger Kickers zurück Der 23-jährige Keeper steht nach seinem Kreuzbandriss wieder am Dallenberg unter Vertrag Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern Würz.Kickers Vincent Friedsam

Die Würzburger Kickers und Keeper Vincent Friedsam setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der gebürtige Kölner, der seine fußballerische Ausbildung beim 1. FC Köln genoss, wechselte im Sommer 2022 an den Dallenberg. Im vergangenen Frühjahr dann der Schock: Der 23-Jährige riss sich im Training das Kreuzband, das Jahr 2025 war für den Schlussmann damit gelaufen. Nach neunmontiger Pause kehrt er nun in den Kader der "Rothosen" zurück.

"Vini hat in der Vergangenheit viel für die Kickers geleistet", betont Würzburgs Sportdirektor Sebastian Neumann. "Wir sind überzeugt, dass er uns auch nach dieser langen Phase ohne Spielpraxis sportlich und menschlich weiterhelfen kann, sobald er wieder bei voller Stärke ist." Vincent Friedsam ist nach langer Leidenszeit glücklich, bei den Kickers endlich wieder ins Geschehen eingreifen zu können: "Ich bin sehr froh, dass der Verein mir auch nach meiner langen Verletzungspause weiterhin sein Vertrauen schenkt. In den vergangenen Jahren habe ich mich in Würzburg nicht nur sportlich, sondern auch persönlich bestens eingelebt. Die Unterstützung der Fans und des gesamten Teams bedeutet mir enorm viel. Ich freue mich darauf, weiterhin alles für die Kickers zu geben."





Vor seinem Kreuzbandriss war Friedsam Stammtorhüter bei den Kickers und absolvierte in der vergangenen Saison 2024/25 17 Einsätze für den FWK in der Regionalliga Bayern. Aktuell arbeiten die Kickers gerade an der Fitness. Am Montag sind die Würzburger in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde eingestiegen. Am kommenden Samstag steht bereits das erste Testspiel beim FSV Hollenbach (Oberliga Baden-Württemberg) auf dem Programm. Höhepunkt der Vorbereitung wird dann vom 9. bis 14. Februar das Trainingslager auf der Deutschen liebsten Ferieninsel Mallorca sein - mit Vincent Friedsam an Bord. Der wird sich dann ein Duell um die Nummer eins mit Johann Hipper liefern, wobei Hipper sich mit starken Leistungen im Herbst auszeichnen konnte und nicht zuletzt deswegen derzeit die Nase vorne haben dürfte.