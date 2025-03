Wieder Fauxpas gegens Schlusslicht! Schalding rettet nur noch das 1:1

Zurawka: "Wir mussten am Schluss viel leiden!"

Was waren das für Chancen zu Spielbeginn. Der TSV Rain zeigte sich hinten enorm unsortiert, Markus Gallmaier hätte das nach wenigen Sekunden bereits bestrafen können, haarscharf rechts am Pfosten vorbei (1.). Gegen Martin Kauschingers Volley parierte TSV-Schlussmann Fabian Eutinger überragend (9.)! Weiter im Takt: Kauschinger bricht rechts durch, legt quer ins Zentrum, wo Fabian Schnabel abdrückt und ebenfalls scheitert (17.). Und gegen Gallmaiers Distanzschuss packte Eutinger im Nachfassen effektiv zu (25.). Die erste Halbzeit, sie gehörte deutlich dem SV Schalding. Vom TSV Rain kam nur eine dicke Chance, die allerdings war hochklassig. Nach einem weiten Einwurf wurde Leon Westner im Schaldinger Kastner per Kopfballverlängerung zu einer Parade gezwungen (31.).



"Wenn man die Qualität der Chancen sieht... und der Gegner uns so einlädt... Wie oft wir alleine vorm Tor aufkreuzen. An der Anzahl der Tore, an der isses heute gescheitert. Und an nix anderem!", so SVS-Trainer Köck nach Schlusspfiff. Sein Team wollte in Durchgang zwei an die starke erste anknüpfen, schaffte das aus unerfindlichen Gründen allerdings nicht. Zu statisch, zu unkreativ war Schalding nun. Und plötzlich auch defensiv anfällig! Minute 58: Konter durchs Zentrum, ein eigentlich harmloser Abschluss! Doch Leon Westner lässt - aus seiner Sicht - nach rechts abprallen, wo Nils Hocke parat steht und die Kugel in die Maschen schiebt! Ein böser Fauxpas des Schaldinger Schlussmanns! "Trotzdem: Wir müssen einfach mehr Tore erzielen, dann wäre das eine Gegentor auch kein Problem gewesen", schützt Köck seine neue Nummer eins.