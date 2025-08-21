Wieder eng bis in die Schlussphase

Wieder gut gespielt, aber wieder keine Punkte. Wie im ersten (Heim-)Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern mussten siuch die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken auch am Mittwochabend beugen. In Urberach, einem Stadtteil von Rödermark, unterlag das Team von Trainer Joscha Klauck dem SV Darmstadt 98 trotz Führung noch mit 1:3 (0:0). Nils Krämer brachte sein Team in der 62. Minute in Führung, diese hielt bis in die Schlussphase. Dann drehten die "Lilien" die Begegnung noch mit drei Treffern in 13 Minuten. Zunächst gelang Manolo Merx der Ausgleich, (81.), ehe Maurice Bittroff in der vorletzten Minute der regulären Spielzeit die Südhessen in Führung brachte. "Wir wollten einen Punkt mitnehmen, machten dann hinten auf und kassierten noch den dritten Gegentreffer. Es war schade und bitter, weil wir wieder bis in die absolute Endphase gut gespielt haben. Wir wollen auf diesem Weg weiter machen und werden dann sicher bald den ersten Erfolg haben", sagte FCS-U19-Trainer Joscha Klauck. Den dritten Lilien-Treffer markierte ebenfalls Merx in der vierten Nachspiel-Minute. Bereits am Sonntag geht es für das Malstatter Team mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim weiter, das Spiel wird um 10.30 Uhr im FC-Sportfeld (Camphzauser Str.) durchgeführt.