Wieder einmal ein Team-Rückzug in der 2. Liga interregional

Kein Interregio-Fussball mehr bei AS Castello. Der Tessiner Verein AS Castello zieht sich nach nur einer Saison wieder aus der 2. Liga interregional zurück. Der Tabellenneunte der Gruppe 4 hat seinen Rückzug angekündigt – offenbar aus finanziellen Gründen. Die Auswirkungen betreffen direkt die Abstiegsregelung: Statt wie ursprünglich vorgesehen 17 Teams steigen aus den fünf Gruppen nun nur noch 16 Mannschaften ab. Neben den jeweils drei Gruppenletzten trifft es damit lediglich noch den schlechtesten Viertletzten aller Gruppen. Aus Zürcher Sicht bleibt die Situation für zwei Klubs angespannt. In der Gruppe 3 befinden sich FC Dübendorf und FC Bülach weiterhin in prekärer Lage. Noch nicht endgültig gerettet ist auch FC Schaffhausen II in der Gruppe 5. Die Munotstädter verschafften sich jedoch am Samstag mit dem ersten Rückrundensieg gegen Chur 97 etwas Luft im Abstiegskampf.

YF Juventus: Toko bleibt im Staff. Kontinuität beim Erstligisten SC YF Juventus: Toko Nzuzi bleibt Teil des Trainerstaffs des souveränen Leaders der Gruppe 3. Unabhängig davon, ob die Rückkehr in die Promotion League gelingt oder YF in den Aufstiegsspielen scheitert, bleibt der 35-jährige Ex-Profi – unter anderem für die Grasshoppers und St. Gallen aktiv – den Stadtzürchern erhalten. Wie der Verein mitteilt, habe Toko in kurzer Zeit viel bewegt und die Mannschaft sportlich weiterentwickelt.