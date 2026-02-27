Wieder einer aus Hamburg: 1. FCN II präsentiert 1. Sommerneuzugang Farid Maboa Dibamba (19) kommt vom Eimsbütteler TV an den Valznerweiher rn von Mathias Willmerdinger · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser

Abwehrkante: Farid Maboa Dibamba verstärkt ab Sommer die U23 des 1. FC Nürnberg. – Foto: Imago Images

Der 1. FC Nürnberg II plant schon die kommende Saison in der Regionalliga Bayern und kann den ersten Sommerneuzugang präsentieren: Farid Maboa Dibamba streift sich ab Juli das rot-schwarze Trikot des FCN über. Der 19-jährige Innenverteidiger kommt vom Eimsbüttler TV aus der Oberliga Hamburg.

Jetzt werden aufmerksame Club-Fans sicher hellhörig werden: Eimsbütteler TV, das kommt uns doch bekannt vor? Richtig. Mit Transfers vom Eimsbütteler TV haben die Franken zuletzt nämlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Piet Scobel kam vor gut einem Jahr in der Winterpause der vergangenen Saison 2024/25 vom gleichen Verein an den Valznerweiher und schlug voll ein. Der 20-Jährige hat sich binnen zwölf Monaten super entwickelt und ist mittlerweile fester Bestandteil des Profikaders.







Auf eine ähnliche Entwicklung hoffen die Kaderplaner um Dieter Frey, Direktor "ClubNachwuchs" beim 1. FCN, nun auch beim großgewachsenen Innenverteidiger-Talent Farid Maboa Dibamba. U23-Cheftrainer lässt hinsichtlich der Personalie wissen: "Wir beobachten Farid schon länger und sind überzeugt von seinen Qualitäten. Wir freuen uns sehr darüber, dass er sich nun entschieden hat zum Club zu kommen und sind überzeugt davon, dass er unsere Defensive durch seine Präsenz und sein Spiel verstärken kann. Wir sind uns sicher, dass er hier in Nürnberg die nächsten Schritte gehen kann und weiter reifen wird."



Der Deutsch-Kameruner, ausgestattet mit einem Gardemaß von 1,92 Meter, lernte das Fußballspielen beim Eimsbütteler TV. 2021 wechselte er ins Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC St. Pauli. Beim Kiezklub sammelte er sowohl in der U17 als auch in der U19 Erfahrungen in der Junioren-Bundesliga bzw. der DFB-Nachwuchsliga. Im Sommer 2025 kehrte er zum Eimsbütteler TV, wo er in der laufenden Saison Stammspieler in der Oberliga ist.