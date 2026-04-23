Mit dem 3:2-Erfolg in Veldhausen am vergangenen Spieltag hat Emsbüren den entscheidenden Schritt gemacht. Weil zugleich Sparta Werlte ganz spät mit 2:3 gegen Schwefingen unterlag, steht der vorzeitige Klassenerhalt fest. Ein Meilenstein, mit dem zu diesem frühen Zeitpunkt kaum jemand gerechnet hatte.

Ein Blick auf die Tabelle unterstreicht die starke Position des Aufsteigers: Mit 41 Punkten aus 24 Spielen (zwölf Siege, fünf Remis, sieben Niederlagen, 50:49 Tore) rangiert Emsbüren auf Platz fünf – nur zwei Zähler hinter Schwefingen auf Rang vier. Laxten ist mit 28 Punkten Elfter (8-4-12, 45:66 Tore) und wird mit ganz eigener Motivation anreisen.

„Der vorzeitige Klassenerhalt, mit dem zu einem solch frühen Zeitpunkt nicht wirklich zu rechnen war, wird uns Rückenwind geben“, sagt Concordia-Trainer Simon Thiering. „Wir spielen befreit auf, jedoch keineswegs mit weniger Ehrgeiz. Es gibt noch viele kleinere Ziele, die wir erreichen wollen!“

Gefährlicher Gegner mit Qualität

„Laxten wird nicht zufrieden sein mit der Saison. Das wird sie für Sonntag äußerst gefährlich machen“, warnt Thiering. Tatsächlich unterstrich Olympia zuletzt beim 3:3 gegen Borussia Neuenhaus, dass sie offensiv Akzente setzen kann.

Der Emsbürener Coach hebt vor allem die individuelle Klasse hervor: „Sie haben große individuelle Qualität im Kader, dazu einige Toptalente. Es gibt dort Spieler, die ein Bezirksligaspiel alleine entscheiden können.“

Es ist eine Mahnung, die bei aller Gelöstheit nach dem Klassenerhalt nicht überhört werden soll.

Das „verrückte“ Hinspiel

Beste Erinnerung dürfte vielen Beteiligten noch das Hinspiel haben. „Das Hinspiel war verrückt (6:4), wir führten nach 44 Minuten 6:0 als Aufsteiger in Laxten“, blickt Thiering zurück.

Eine furiose erste Halbzeit, die in dieser Deutlichkeit kaum jemand erwartet hatte. Doch nach dem Seitenwechsel wurde es nochmals eng. „Am Ende wurde es nochmal knapp, da wurde zu dem Zeitpunkt dünne Personaldecke deutlich.“

Personelle Engpässe begleiten die Concordia auch vor dem Wiedersehen. Am Sonntag fehlen mehrere wichtige Akteure – darunter Bernhard Haarmann, der im Hinspiel dreifach traf, sowie Bennet Frericks, der derzeit an einer Knieverletzung laboriert. Besonders schmerzhaft ist zudem die Gelbsperre von Innenverteidiger Hinnerk Albers, der laut Thiering „eine bockstarke Rückserie spielt und eine tolle Entwicklung macht“.

Eigene Stärken einbringen

Trotz der Ausfälle bleibt der Plan klar umrissen. „Unser Plan bleibt unverändert. Wir wollen im Heimspiel wieder versuchen, unsere Dynamik und unser Positionsspiel einzubringen“, erklärt Thiering.

Die Basis dafür lieferte zuletzt der Auftritt in Veldhausen, der nicht nur drei Punkte, sondern auch Planungssicherheit brachte. Emsbüren kann nun mit freiem Kopf agieren – und genau darin liegt eine Chance.

„Trotz der Ausfälle wollen wir unser Heimspiel gewinnen! Dafür brauchen wir eine Top-Leistung, das wissen wir und hoffen auf große Unterstützung durch unsere Fans.“

Fußball und Frühling

Der Rahmen könnte passender kaum sein. Im Concordia-Park findet am Sonntag ein Frühlingsfest statt, im Anschluss an das Spiel trifft die erste Damenmannschaft im Landesliga-Topspiel auf Spelle. Es dürfte also einiges los sein rund um den Sportplatz.

Für Emsbüren geht es darum, die starke Saison weiter zu veredeln. Für Laxten darum, ein Zeichen zu setzen. Und für die Zuschauer um einen unterhaltsamen Fußballnachmittag, der im Hinspiel bereits zehn Tore bereithielt.

Die Voraussetzungen sprechen erneut für ein intensives Duell – diesmal allerdings mit anderen Vorzeichen. Concordia spielt mit Rückenwind. Und mit dem festen Willen, mehr zu erreichen als nur den Klassenerhalt.