Wieder ein Wechsel an der Spitze? Der 11. Spieltag steht ins Haus - an den letzten vier Spieltagen wechselte jeweils der Tabellenführer.

Für Spannung ist weiterhin an der Tabellenspitze der Kreisoberliga Oberlausitz gesorgt. Das nächste Spitzenspiel steigt am Sonntag um 14:00 Uhr auf der Schlesieschen Wuhlheide im Markersdorfer Ortsteil Friedersdorf. Dabei empfängt der Spitzenreiter LSV Friedersdorf (22 Punkte) den Tabellenzweiten SV Lok Schleife (21 Punkte). Zudem ist es auch das Duell der beiden Ligatorjäger Felix Bernsdorf (13 Saisontore/LSV Friedersdorf) und Jonas Michlenz (8 Saisontore/SV Lok Schleife).

Alle anderen Partien steigen am Sonnabend um 14:00 Uhr. Der Tabellendritte Bertsdorfer SV (20 Punkte) reist zum Fünften SC Großschweidnitz-Löbau (14 Punkte) in das Löbauer Stadion der Jugend und der Tabellenvierte SV Neueibau (18 Punkte) empfängt den SV Gebelzig 1923 (11.) in der heimischen Berglandarena. Zudem empfängt der SV Aufbau Koderasdorf (10.) den formstarken FSV Kemnitz (7.), den NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (6.) hat den Aufsteiger TSG Lawalde (12.) zu Gast und der FV Eintracht Niesky II (8.) ist Gastgeber im Duell mit dem Tabellennachbarn Holtendorfer SV (9.).