Wieder ein Unwetter: Test des SSV Reutlingen erneut abgebrochen

Gegen das Spitzenteam der Verbandsliga Württemberg führte der SSV zur Halbzeit bereits mit 4:0. Danach verhinderte ein Unwetter die Fortsetzung des Spiels, sodass die Partie wie schon am Donnerstag nicht regulär zu Ende gebracht werden konnte. Sportlich zeigte Reutlingen bis zum Abbruch dennoch einen klaren Auftritt. Denis Gudzevic brachte den Oberligisten in der 20. Minute in Führung und legte neun Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 nach. Kurz vor der Pause erhöhte Jonas Vogler auf 3:0, ehe Marcel Sökler ebenfalls in der 45. Minute den vierten Reutlinger Treffer erzielte.

Für den SSV waren die 45 Minuten gegen Oberensingen trotz des erneuten Abbruchs ein weiterer positiver Schritt. Die Mannschaft präsentierte sich offensiv effizient und setzte die gute Linie aus den ersten Vorbereitungspartien fort. Auch gegen Rutesheim hatte Reutlingen vor dem wetterbedingten Ende deutlich geführt. Die bisherigen Eindrücke zeigen, dass der Oberligist früh Rhythmus gefunden hat, auch wenn die äußeren Bedingungen zuletzt keine vollständigen Spielverläufe zuließen.

Das weitere Programm bleibt anspruchsvoll. Am Samstag, 25. Juli, tritt der SSV um 17.30 Uhr beim FC 08 Homburg an. Danach folgt am Sonntag, 2. August, der Einstieg in den WFV-Pokal. Der Ligaauftakt in der Oberliga Baden-Württemberg ist für Freitag, 7. August, angesetzt. Dann empfängt Reutlingen um 19 Uhr den FC Nöttingen. Bis dahin geht es darum, die positiven Ansätze zu festigen und die Vorbereitung ohne weitere Unterbrechungen voranzubringen.