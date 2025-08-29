 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Wieder ein Spieltag der Unentschieden in der Landesklasse 4?

Landesklasse 4 +++ Die Vorschau auf die Begegnungen des zweiten Spieltags

Landesklasse 4
Elster
Roßlau
Bitterfeld II
Pouch-Rösa

Zum Saisonstart waren Sieger in der Landesklasse 4 rar. Nur der SV Eintracht Elster, der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und die SG Empor Waldersee haben bereits drei Punkte auf dem Konto. Von den sieben Begegnungen der ersten Runde endeten die anderen vier mit einem Remis. Geht es am zweiten Spieltag genau so weiter?

Schon am Freitagabend ist Landesliga-Absteiger SV Germania Roßlau gegen den TuS Kochstedt gefordert. Außerdem empfängt der SV Seegrehna den Aufsteiger aus Waldersee. Fünf Begegnungen stehen am Sonnabend im Programm, der erste Tabellenführer aus Elster hat allerdings spielfrei.

Heute, 18:00 Uhr
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
18:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
19:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
15:00

29.8.2025, 13:55 Uhr
Kevin GehringAutor