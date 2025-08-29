Wieder ein Spieltag der Unentschieden in der Landesklasse 4?

Zum Saisonstart waren Sieger in der Landesklasse 4 rar. Nur der SV Eintracht Elster, der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und die SG Empor Waldersee haben bereits drei Punkte auf dem Konto. Von den sieben Begegnungen der ersten Runde endeten die anderen vier mit einem Remis. Geht es am zweiten Spieltag genau so weiter?

Schon am Freitagabend ist Landesliga-Absteiger SV Germania Roßlau gegen den TuS Kochstedt gefordert. Außerdem empfängt der SV Seegrehna den Aufsteiger aus Waldersee. Fünf Begegnungen stehen am Sonnabend im Programm, der erste Tabellenführer aus Elster hat allerdings spielfrei.

Morgen, 15:00 Uhr SV GOLPA SV GOLPA SV Allemannia Jessen Jessen 15:00 live PUSH

Morgen, 15:00 Uhr FC Victoria Wittenberg Victoria WB SG 1919 Trebitz Trebitz 15:00 PUSH

