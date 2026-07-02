Wieder ein Remis: SpVgg Kammerberg vergibt möglichen Testspielsieg gegen SV München West

Der Fußball-Bezirksligist trennt sich im dritten Test unter Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner von seinem Gegner mit einem Unentschieden. Diesmal gab‘s ein 1:1.

Dritter Test, drittes Remis: Fußball-Bezirksligist SpVgg Kammerberg hat sich vom Kreisligisten SV München West mit einem 1:1 getrennt – und wartet damit weiter auf den ersten Sieg unter Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner. Der wäre in dieser Partie durchaus möglich gewesen.

Kammerberg war dem Erfolg näher als die Gäste, musste zunächst aber einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einer Viertelstunde passte die Spielvereinigung nach einem Einwurf nicht auf. Aleksandar Kohler lief allein aufs Tor zu und ließ Daniil Battermann keine Chance. Lange hielt die Führung der Gäste aber nicht, denn elf Minuten später versenkte Lukas Fladung eine Flanke von Benedikt Holzmeier zum 1:1-Ausgleich.

Mit zunehmender Spielzeit wurde der Bezirksligist spielbestimmender, ließ seine Chancen jedoch ungenutzt. Vor allem nach dem Seitenwechsel lag der Führungstreffer in der Luft: Damjan Knetemann und Domenik Kaiser hatten die besten Chancen, doch einmal rettete die Latte für die Gäste und das andere Mal Keeper Jonas Kapfer. So blieb es beim 1:1-Unentschieden.

„Es war das zweite Spiel innerhalb von drei Tagen. Hinzu kamen ein dezimierter Kader und schwere Beine nach intensiven Trainingseinheiten. Vielleicht war nicht mehr drin“, sagte Trainer Zgud-Schoeppner nach den 90 Minuten – und fügte an: „Für die nächsten Partien wünsche ich mir, dass wir so ein Spiel mal auf unsere Seite ziehen. Verdient hätten wir es jedenfalls.“