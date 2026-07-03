Wieder ein Remis: Kammerberg vergibt Testspielsieg gegen München West Testspiel in Kammerberg von Moritz Stalter · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Kammerberg kam im Testspiel nicht über ein Unentschieden hinaus. – Foto: Jenni Maul

Der Fußball-Bezirksligist trennt sich im dritten Test unter Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner von seinem Gegner mit einem Unentschieden. Diesmal gab‘s ein 1:1.

Dritter Test, drittes Remis: Fußball-Bezirksligist SpVgg Kammerberg hat sich vom Kreisligisten SV München West mit einem 1:1 getrennt – und wartet damit weiter auf den ersten Sieg unter Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner. Der wäre in dieser Partie durchaus möglich gewesen. Kammerberg war dem Erfolg näher als die Gäste, musste zunächst aber einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einer Viertelstunde passte die Spielvereinigung nach einem Einwurf nicht auf. Aleksandar Kohler lief allein aufs Tor zu und ließ Daniil Battermann keine Chance. Lange hielt die Führung der Gäste aber nicht, denn elf Minuten später versenkte Lukas Fladung eine Flanke von Benedikt Holzmeier zum 1:1-Ausgleich.