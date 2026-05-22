Wieder ein Paukenschlag bei der neuen SG Grieth/Erfgen

Sascha Horsmann hatte unserer Redaktion Anfang Mai erklärt, dass er als Spielertrainer und Torhüter in Personalunion bei der neugebildeten SG Grieth/Erfgen in der kommenden Saison fungieren wird. Nun kommt es aber zu einer überraschenden Änderung, die schon einem Paukenschlag gleichkommt. Denn die Vereinsverantwortlichen haben jetzt einen ganz anderen Coach verpflichtet.
Bernard Alijaj übernimmt den Posten als Trainer der SG Grieth/Erfgen. Derzeit coacht er noch den Bezirksligisten SGE Bedburg-Hau. Da der Verein seinen Seniorenfußball neu ausrichtet und die Mannschaft aus der Bezirksliga zurückziehen wird, hatte Alijaj seinen Abschied in Bedburg-Hau angekündigt und war auf der Suche nach einem neuen Klub.
Und Alijaj bringt noch jemanden mit. Sebastian van Brakel, der bislang Co-Trainer der SGE Bedburg-Hau ist, wird auch bei der neuen SG Grieth/Erfgen Assistent sein. Und was ist mit Alijajs bisherigem Torwartcoach Patrick Kleintjes? Kommt er etwa auch mit? Nein, denn Kleintjes legt eine Pause ein und will sich seiner Familie widmen. Stattdessen übernimmt Sascha Horsmann den Posten des spielenden Torwarttrainers.
Rückblick: Derzeit kämpft der SV Grieth noch um Klassenerhalt in der Gruppe eins der Kreisliga B und hat nur noch eine Partie zu bestreiten. Viele Spieler der schon seit Wochen vom Spielbetrieb abgemeldeten Rheinwacht Erfgen sind nach Grieth gewechselt, um beim Kampf um den Klassenerhalt zu helfen. Das hatte vor einigen Wochen für mächtigen Wirbel in der Fußball-Community im Kreis Kleve gesorgt.
Aber wie kam der Trainerwechsel bei der SG Grieth/Erfgen überhaupt zustande? Bernard Alijaj erklärt es so: „Wir waren offen für alle möglichen Vereine und haben uns zunächst Zeit gelassen. Dann kamen wir mit Sascha Horsmann in Kontakt und haben uns mit den motivierten Verantwortlichen beider Klubs zu intensiven Gesprächen getroffen. Das Ergebnis ist: Sebastian van Brakel und ich übernehmen den Trainerposten bei der SG, Sascha Horsmann wird spielender Torwarttrainer.“
Alijaj kämpft mit der SGE Bedburg-Hau trotz des angekündigten Rückzugs weiter um den sportlichen Klassenerhalt – und derzeit sieht es auch gut aus. „Die SGE-Spieler verhalten sich trotz der Unruhe im Verein vorbildlich. Es sind alles super Jungs“, sagt Alijaj.
Der Trainer hat schon genaue Vorstellungen für die neue Saison. „Wir wollen wieder eine schlagkräftige Mannschaft aufbauen und Spieler entwickeln, auch wenn es sich in einer tieferen Liga abspielt. Wir bleiben unabhängig von der Klasse, also auch in der Kreisliga C, an Bord. Von den Verantwortlichen beider Klubs wird kein Druck aufgebaut. Das Ziel ist, das Team zunächst zu stabilisieren und dann längerfristig höhere Ziele anzupeilen. Wir verspüren auf jeden Fall eine gute Stimmung bei der SG“, sagt Alijaj.