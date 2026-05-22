Wieder ein Paukenschlag bei der neuen SG Grieth/Erfgen

Der Trainer hat schon genaue Vorstellungen für die neue Saison. „Wir wollen wieder eine schlagkräftige Mannschaft aufbauen und Spieler entwickeln, auch wenn es sich in einer tieferen Liga abspielt. Wir bleiben unabhängig von der Klasse, also auch in der Kreisliga C, an Bord. Von den Verantwortlichen beider Klubs wird kein Druck aufgebaut. Das Ziel ist, das Team zunächst zu stabilisieren und dann längerfristig höhere Ziele anzupeilen. Wir verspüren auf jeden Fall eine gute Stimmung bei der SG“, sagt Alijaj.

Die Zusammensetzung des Teams steht auch schon fest. „Der aktuelle Kader bleibt bestehen. Mit ein, zwei eventuellen Neuzugängen sind wir im Gespräch. Henrik Schümmer, ehemaliger Rheinwacht-Akteur, wechselt im Sommer von der SGE Bedburg-Hau zur SG Grieth/Erfgen“, sagt der künftige Trainer.