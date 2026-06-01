Wieder ein neuer Standort

Das Pflänzchen „Walking Football“ wächst und gedeiht – zwar langsam, aber stetig. Erneut zählt der Fußballbezirk Nordschwarzwald zu den Vorreitern im Gebiet des Württembergischen Fußballverbandes. Dank der engagierten und akribischen Arbeit von Matthias Pakai, Referent für Freizeit- und Breitensport im Bezirk, kommen immer wieder neue Interessierte hinzu. Nicht selten entstehen neue Gruppen aus den regelmäßig angebotenen Demospieltagen.
Die jüngste Veranstaltung fand auf dem herrlichen Kunstrasengelände des SV Mitteltal-Obertal statt. Dort hatte Karl-Heinz Finkbeiner, Jugendstaffelleiter im Bezirk, kräftig die Werbetrommel gerührt und auf Anhieb rund 20 Interessierte für Walking Football gewonnen.
Zusätzlichen Schwung erhielt die Veranstaltung durch den Besuch von Jan Czeilinger mit dem DFB-Mobil. Er stellte die Spielform vor, erläuterte die wichtigsten Regeln und beantwortete zahlreiche Fragen. So konnten sich auch die „Zaungäste“, die das Geschehen zunächst aus der Distanz verfolgten, ein Bild von dieser besonderen Fußballvariante machen. Einige von ihnen signalisierten bereits, beim nächsten Spiel- oder Trainingsabend selbst aktiv dabei sein zu wollen.
Mit dem SV Mitteltal-Obertal ist nun auch im Raum Freudenstadt ein weiterer Standort für Walking Football entstanden. Damit schließt sich eine weitere Lücke auf der Walking-Football-Landkarte des Bezirks Nordschwarzwald. Im Calwer Raum hat sich die Spvgg Berneck-Zwerenberg bereits als Wegbereiter dieser Sportart etabliert. Im Raum Sulz/Horb sind die SpVgg Dürrenmettstetten und der VfL Hochdorf schon seit einiger Zeit feste Größen im Walking-Football-Geschehen.
Und die Entwicklung geht weiter: Der nächste Standort könnte schon bald in Nordstetten entstehen. Dort findet am 12. Juni eine weitere Demoveranstaltung statt. Beginn ist um 18.45 Uhr mit einer kurzen Informationsrunde, ehe ab 19 Uhr selbst gespielt wird. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Verantwortlichen hoffen erneut auf reges Interesse. Denn jeder neue Standort und jede zusätzliche Spielerin oder jeder zusätzliche Spieler trägt dazu bei, dass Walking Football im Bezirk weiter Fuß fasst und immer mehr Menschen die Freude am Fußball – unabhängig von Alter, Geschlecht oder Leistungsniveau – erleben können.