Wieder ein neuer Standort Weitere Farbtupfer für Walking Football auf der Fußball-Landkarte im Bezirk Nordschwarzwald von Uli Bernhard · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Uli Bernhard

Das Pflänzchen „Walking Football“ wächst und gedeiht – zwar langsam, aber stetig. Erneut zählt der Fußballbezirk Nordschwarzwald zu den Vorreitern im Gebiet des Württembergischen Fußballverbandes. Dank der engagierten und akribischen Arbeit von Matthias Pakai, Referent für Freizeit- und Breitensport im Bezirk, kommen immer wieder neue Interessierte hinzu. Nicht selten entstehen neue Gruppen aus den regelmäßig angebotenen Demospieltagen.







Die jüngste Veranstaltung fand auf dem herrlichen Kunstrasengelände des SV Mitteltal-Obertal statt. Dort hatte Karl-Heinz Finkbeiner, Jugendstaffelleiter im Bezirk, kräftig die Werbetrommel gerührt und auf Anhieb rund 20 Interessierte für Walking Football gewonnen. Zusätzlichen Schwung erhielt die Veranstaltung durch den Besuch von Jan Czeilinger mit dem DFB-Mobil. Er stellte die Spielform vor, erläuterte die wichtigsten Regeln und beantwortete zahlreiche Fragen. So konnten sich auch die „Zaungäste“, die das Geschehen zunächst aus der Distanz verfolgten, ein Bild von dieser besonderen Fußballvariante machen. Einige von ihnen signalisierten bereits, beim nächsten Spiel- oder Trainingsabend selbst aktiv dabei sein zu wollen.