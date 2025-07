Wieder ein Knaller zum Jahrmarkt

Wilder Kick vor der „Wilden Maus“: Zum Bad Kreuznacher Jahrmarkt (hier im Vorjahr beim Derby zwischen der SG Eintracht und Alemannia Waldalgesheim) hält der Fußball-Spielplan regelmäßig Leckerbissen bereit. – Foto: Mario Luge

REGION. Das war fast zu erwarten, auf jeden Fall hatten die Fans darauf gehofft: Die Fußball-Verbandsliga Südwest bietet zum Bad Kreuznacher Jahrmarkt aus regionaler Sicht den Kracher schlechthin. Am Freitag, 15. August, erwartet die SG Hüffelsheim die SG Eintracht. Ambitionierter Aufsteiger gegen Traditionsklub im Umbruch – Fußballerherz, was willst du mehr?

Die SG Hüffelsheim hätte den Wunsch, das Derby auf diesen Termin zu legen über den Verband an die Eintracht herangetragen, verrät Oliver Holste, Sportlicher Leiter bei den Bad Kreuznachern. Klassenleiter Volker Schwinn betonte, dass es doch eine gute Idee wäre, „und dem haben wir gerne zugestimmt", ergänzt Holste. Dass das Duell dann am Palmenstein steigt, passe auch gut in die örtlichen Gegebenheiten, da das Moebusstadion in diesen Wochen saniert wird und einige Bereiche im August noch gesperrt sind. Außerdem ist die Parksituation zum verlängerten Jahrmarktswochenende bekanntlich eher suboptimal. Zum Rückspiel, das noch im November über die Bühne geht, werde man auf Hüffelsheimer Bitten hin Samstags oder sogar Freitags – dann unter Flutlicht – spielen, verspricht Holste.

Vor dem Nahe-Derby am dritten August-Wochenende werden alle Verbandsliga-Teams aber schon zwei Auftritte absolviert haben. Die SG Hüffelsheim startet am heimischen Palmenstein in die neue Runde, hat es Samstags mit der TuS Marienborn zu tun. Es folgt für den Neuling die Fahrt zum SV Steinwenden. Die Bad Kreuznacher beginnen auf fremden Terrain, aber ebenfalls gegen ein Team aus Mainz: Sonntags geht es zur TSG Bretzenheim. Am zweiten Spieltag erwartet „Effgens Eleven“ den zweiten West-Aufsteiger TuS Hohenecken.