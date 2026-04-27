Wieder ein Gegner aus den TOP 5

Whow! Zwei 3:2 Siege, 6 Punkte, erstmals in diesem Kalenderjahr gelangen unseren Jungs zwei

Siege in Folge. Das müsste Selbstvertrauen geben – und das brauchen wir auch, denn mit dem

kommenden Gegner, der SG Flamersheim/Kirchheim, erwarten wir eine Mannschaft aus der

Spitzengruppe der Tabelle. Aber nur mit Selbstvertrauen wird das Team um Marco Markwald und

mit den Torjägern Paul Doppelfeld und Lukas Heiwolt nicht zu schlagen sein. Dazu braucht es die

kämpferische Einstellung und die Nutzung des spielerischen Potentials, wie wir dies in der 2. Hälfte

in Mechernich gesehen haben. Gegen einen solch Gegner kann die Mannschaft beweisen, in

welchem Maß sie mit den Teams aus der oberen Tabellenhälfte mithalten kann – an Spannung

dürfte es auch am Sonntag nicht fehlen!