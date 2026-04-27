Wieder ein Gegner aus den TOP 5

Whow! Zwei 3:2 Siege, 6 Punkte, erstmals in diesem Kalenderjahr gelangen unseren Jungs zwei
Siege in Folge. Das müsste Selbstvertrauen geben – und das brauchen wir auch, denn mit dem
kommenden Gegner, der SG Flamersheim/Kirchheim, erwarten wir eine Mannschaft aus der
Spitzengruppe der Tabelle. Aber nur mit Selbstvertrauen wird das Team um Marco Markwald und
mit den Torjägern Paul Doppelfeld und Lukas Heiwolt nicht zu schlagen sein. Dazu braucht es die
kämpferische Einstellung und die Nutzung des spielerischen Potentials, wie wir dies in der 2. Hälfte
in Mechernich gesehen haben. Gegen einen solch Gegner kann die Mannschaft beweisen, in
welchem Maß sie mit den Teams aus der oberen Tabellenhälfte mithalten kann – an Spannung
dürfte es auch am Sonntag nicht fehlen!