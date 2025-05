Wieder ein Ausrufezeichen! B2 trotzt nächstem Topteam ein Remis ab

Erneut einen Titelanwärter geärgert hat die B2 am Dienstagabend in Mellingen. Trotz einiger Ausfälle im Offensivbereich konnte ein 0:0 beim SSV geholt werden. Nach dem 3:3 gegen Magdala wurde damit bereits der zweite Anwärter auf den ersten Platz geärgert.

Am Wochenende kommt mit dem VfB Oberweimar ein weiterer Titelkandidat – auch dort will man am liebsten wieder Spielverderber sein.