Allgemeines
Novesia und Zons spielen am Donnerstag.
Novesia und Zons spielen am Donnerstag. – Foto: Olaf Moll

Wieder drei Spiele am Donnerstag: Novesia & Grefrath im Einsatz

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Am Donnerstag und Freitag finden insgesamt fünf der acht Partien statt. Wer setzt sich unter Flutlicht durch?

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

In der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss beginnt der 3. Spieltag schon am Donnerstagabend, Tabellenführer Novesia Neuss und Verfolger Germania Grefrath sind im Einsatz. Am Freitag steigt das Topspiel zwischen dem FC/SF Delhoven und dem VfR Büttgen.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Heute, 19:30 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
FC Zons
FC ZonsFC Zons
19:30live
Spieltext Reuschenberg - FC Zons

Heute, 19:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
19:30live
Spieltext DJK Novesia - FC Straberg

Heute, 20:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
20:00live
Spieltext Ge. Grefrath - SV Rosellen

Morgen, 19:30 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
19:30live
Spieltext Delhoven - VfR Büttgen

Morgen, 20:00 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
20:00
Spieltext Wevelinghov. - SG Orken

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
15:30live
Spieltext SV Glehn - SG Grimlinghaus...

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
15:00
Spieltext TuS Grevenb. - Weissenberg II

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
15:00live
Spieltext SF Vorst - FSV Vatan

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - DJK Novesia Neuss
Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Rosellen - BV Wevelinghoven
Do., 04.09.25 19:30 Uhr FC Zons - SV Glehn
Do., 04.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - Sportfreunde Vorst
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Grevenbroich
So., 07.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Germania Grefrath 1926
So., 07.09.25 15:15 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg
So., 07.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC SF Delhoven

5. Spieltag
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Zons - FC Straberg
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Glehn - Sportfreunde Vorst
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - VfR Büttgen
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FSV Vatan Neuss
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Rosellen
So., 14.09.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SG Grimlinghausen / Norf
So., 14.09.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SG Orken-Noithausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg II

