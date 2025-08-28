Wieder drei Spiele am Donnerstag: Novesia & Grefrath im Einsatz

In der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss beginnt der 3. Spieltag schon am Donnerstagabend, Tabellenführer Novesia Neuss und Verfolger Germania Grefrath sind im Einsatz. Am Freitag steigt das Topspiel zwischen dem FC/SF Delhoven und dem VfR Büttgen.
4. Spieltag
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - DJK Novesia Neuss
Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Rosellen - BV Wevelinghoven
Do., 04.09.25 19:30 Uhr FC Zons - SV Glehn
Do., 04.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - Sportfreunde Vorst
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Grevenbroich
So., 07.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Germania Grefrath 1926
So., 07.09.25 15:15 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg
So., 07.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC SF Delhoven
5. Spieltag
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Zons - FC Straberg
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Glehn - Sportfreunde Vorst
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - VfR Büttgen
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FSV Vatan Neuss
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Rosellen
So., 14.09.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SG Grimlinghausen / Norf
So., 14.09.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SG Orken-Noithausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg II
