Wieder drei Gegentore – Zorneding verliert gegen Ampfing

Neuer Angstgegner für den TSV Zorneding? Konkurrent aus Ampfing gewinnt zum dritten Mal in Folge gegen die Mannschaft von Sascha Bergmann.

Der TSV Zorneding hat in der Bezirksliga Ost seine zweite Niederlage in der noch jungen Saison kassiert. Cheftrainer Sascha Bergmann und sein Team unterlagen am Freitagabend auswärts beim TSV Ampfing mit 1:3 (1:2) Toren und erlebten eine Art Déjà-vu.

„Es hat sich heute wieder so angefühlt wie in beiden Spielen gegen Ampfing in der Vorsaison. Wir haben ordentlich mitgehalten und waren in vielen Phasen der Partie auf Augenhöhe. Am Ende hat es aber nicht gereicht, um etwas Zählbares mitzunehmen“, so Bergmann.

Dabei erlebten die Zornedinger einen optimalen Start in die Begegnung. Kevin Pino Tellez führte einen Freistoß schnell auf Maximilian Hotz (2.) aus, der aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung traf. Doch die Hausherren zeigten sich kaum beeindruckt und drängten umgehend auf den Ausgleich.

Zwei Zornedinger Verteidiger konnten einen gegnerischen Flügelspieler nicht an der Flanke hindern und im Zentrum stimmte die Zustimmung nicht. Ein Ampfinger Angreifer bedankte sich und köpfte zum Ausgleich ein (10.).

Kurz darauf drehten die Platzherren die Partie nach einem Eckball endgültig zu ihren Gunsten (18.). „Das 2:1 hätte man durchaus abpfeifen können, weil unser Verteidiger beim Klärungsversuch geschubst wurde“, bemängelte Bergmann. „Aber in den 20 Minuten nach unserer Führung haben wir auch einfach zu wenig gemacht.“

Zorneding hadert mit fehlender Konsequenz

Zornedings Torhüter Michael Pohn hielt die Gäste im Rennen, als er gegen einen heranstürmenden Ampfinger parierte, nachdem Luciano Dimitrijevic leichtfertig den Ball vertändelt hatte. Kurz vor der Pause verpassten die Zornedinger nach einem Freistoß aus dem Halbfeld den Ausgleich. Jannik Ast ließ die Möglichkeit am langen Pfosten liegen.

„Ampfing trifft nach einer Standardsituation und wir eben nicht. Das ist der kleine, aber feine Unterschied“, erklärte Bergmann, der in der zweiten Hälfte eine zerfahrene Begegnung sah. „Das Spiel wurde hektisch und unruhig. Wir waren im letzten Drittel zu ungefährlich“, so der TSV-Coach.

Chaotische Situation im Vorfeld: Zehn Spieler fallen aus

In der Nachspielzeit sorgten die Gastgeber schließlich für die Entscheidung und den 3:1-Endstand (90.+5). „Es soll keine Ausrede sein, aber unsere Spielvorbereitung war relativ chaotisch. Einige Spieler sind kurzfristig ausgefallen, insgesamt waren es rund zehn“, ließ Bergmann wissen.

Am kommenden Freitag wartet das erste Landkreis-Duell in der Liga. Es kommt zum Aufeinandertreffen mit dem torhungrigen VfB Forstinning.