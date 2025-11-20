»Wieder dieselbe Kassette«: Wo kann noch gespielt werden?

Wetten, dass... an diesem Wochenende witterungsbedingt nicht alle Spiele ausgetragen werden können? Viele werden den Einsatz möglichst gering halten, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein oder mehrere Plätze nicht (mehr) bespielbar sind, ist sehr hoch - wie eigentlich alljährlich, wenn das Fußballjahr in seinen letzten Zügen liegt. Für den Großteil der Teams stehen noch zwei Spiele an - was Ziele für dieses Abschlussduo betrifft, spricht Bambergs Sascha Dorsch wohl allen aus der Seele: "Wir wünschen uns einfach, dass diese Partie stattfinden können - und dass es weder auf der einen noch auf der anderen Seite Verletzungen gibt."

Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "In unserem letzten Heimspiel des Jahres wollen wir natürlich alles dafür tun, um gegen Cham zu gewinnen. Uns ist aber bewusst, dass der ASV ein sehr unangenehmer Gegner ist - nicht nur weil sie die vergangenen vier Spiele gewonnen haben. Es geht für uns darum, mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen - und eine Reaktion auf die Niederlage am vergangenen Wochenende zu zeigen." Personal: Ulrich Spies ist angeschlagen. Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Mit dem ATSV Erlangen steht uns eine anspruchsvolle Aufgabe bevor. Sie spielen technisch starken Fußball, verfügen über individuell starke Spieler und viel Erfahrung in ihrem Kader. Zudem sind sie Zuhause noch ungeschlagen. Wir benötigen wieder eine richtig starke Tagesform." Personal: Michael Lamecker (Sperre), Tim Geiger, Alexander Sigl und Christoph Lindner (alle verletzt) fallen aus. Niko Becker, Konstantin Landstorfer und Lukas Krämer sind wieder ins Training eingestiegen und werden aller Voraussicht nach zur Verfügung stehen. Samstag

Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Respekt vor der Mannschaft, was sie in Regensburg gezeigt hat. Das war ein verdienter Sieg, aber auch eine reine Willensleistung. In einer Phase, in der viele Mannschaften am Anschlag sind, hatten wir die Körner, um am Ende noch einmal zuzulegen. Nun kommt mit Ingolstadt eine Mannschaft, die ich für eine der stärksten in der Liga halte. Im Hinspiel war es ein großer Fight, das wird diesmal nicht anders sein." Personal: Simon Kollmer (Reha), Benedikt Willert (Daumenverletzung), David Lang (Muskel), Valentin Schmitt (Sperre) und Ben Olschewski (Berufsunfall) fehlen. Oliver Gorgiev (Trainer, Ingolstadt): "Uns erwartet ein schwieriges Auswärtsspiel bei einer Mannschaft, die gut in Form ist. Wir werden versuchen, unseren Weg weiterzugehen und an die Leistungen der vergangenen Spiele anzuknüpfen." Personal: Flo Pollack, Tom Ackermann (beide Reha), Noel Lakatos (krank) und Iwy Uhuns (Sprunggelenksverletzung) müssen zuschauen.

Weil Coburg am 1. Adventswochenende spielfrei hat, verabschieden sich die Vestekicker an diesem Wochenende in die Winterpause. – Foto: Roland Schäfer | #inkognitophotography

Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Wir wissen noch vom Hinspiel: Weiden spielt sehr intensiven Fußball und hat gerade in der Offensive große Qualität. Deswegen werden wir an unser Limit kommen müssen, wenn wir das Spiel erfolgreich gestalten wollen." Personal: Kapitän Alex Braun ist krank und droht auszufallen. Michael Riester (Trainer, Weiden): "Im Hinspiel: Ein furioses 4:4 mit zwei unterschiedlichsten Halbzeiten von beiden Mannschaften. Auch wenn uns die Tabelle aktuell teilt, wollen wir in Neumarkt überraschen und was Zählbaren mit nach Hause nehmen." Personal: Die drei Langzeitverletzten (Hoti, Hügel, Pühler) bleiben die einzigen Ausfälle.

Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Bei der 0:2 Niederlage in Cham hat unsere Mannschaft einiges vermissen lassen. Wenn du nicht in jedem Spiel ans Limit gehst, wird es schwer, Punkte zu holen. Von daher müssen wir im Heimspiel gegen Gebenbach noch mal alle Kräfte mobilisieren: Wir wollen auf jeden Fall Zählbares behalten. Da es das letzte Heimspiel vor dem großen Umbau der Grünen Au ist, hoffen wir noch mal auf eine gute Kulisse, die unsere junge Mannschaft trägt." Personal: Julius Kinder und Marian Schubert laufen wieder, sind aber noch keine Option für den Spieltagskader. Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Die vergangenen beide Spiele haben uns aufgezeigt, was wir brauchen, um gute Spiele auch in Punkte umzuwandeln. Die Leistungen waren einerseits gut, anderseits müssen wir jetzt in den beiden verbleibenden Partien gewisse Situationen besser lösen. Vor allem gegen unseren kommenden Gegner wird das entscheidend sein. Es gibt wohl kaum schönere Stadien, in denen man das letzte Auswärtsspiel des Jahres bestreiten kann. Unsere Mannschaft ist nicht nur deswegen hochmotiviert, sondern auch, weil sie Bock hat, Leistung wieder in was Zählbares umzuwandeln." Personal: Taylan Avci fällt krankheitsbedingt aus. Hinter Patrick Hofmann und Dominik Späth steht ein Fragezeichen.

Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Wir sind froh, aus Kornburg einen Punkt mitgenommen haben. Die Jungs haben sich diesen Zähler verdient. Das macht mich stolz! Nun kann man natürlich wieder dieselbe Kassette reinlegen: Wir müssen - gerade vor der Winterpause - alles geben, noch enger zusammenrücken, sodass wir auf eine gute Spielzeit zurückblicken können." Personal: Weiter extrem angespannte Lage, die Ausfallliste wird nicht kürzer, sodass erneut ein letztes Aufgebot antreten muss. Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Vergangene Woche haben wir einen ganz wichtigen Dreier geholt. Es war auf Kunstrasen ein wildes, für die Zuschauer sehr ansehnliches mit vielen Toren und Torraumszenen. Am Ende waren wir auf der Siegerstraße! Diesen Schwung wollen wir am Samstag mit nach Stadeln nehmen. Für uns das letzte Spiel des Jahres - und da wollen wir noch mal alles raushauen, was geht. Zudem haben wir auch noch die bittere Hinspielschlappe im Kopf." Personal: Norik Höhn, Lucas Jacob, Lars Schilling, Julius Kaul, Maximilian Kling und Domenic Lauerbach sind verletzt.

Inklusive dem Kornburg-Nachholspiel müssen die Domreiter noch dreimal ran im Jahr 2025. – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf

Florian Bauer (Trainer, Großschwarzenlohe): "Wir haben zuletzt kein schönes Wochenende erlebt, weil wir uns einfach im Kreis drehen: Vorne machen wir die Tore nicht, hinten bekommen wir sie. Spätestens nach dem 3:3 hat jeder geglaubt, das Team mit dem roten Trikots gewinnt das Spiel. Aber naja: Es kam anders. Was mich weiter positiv stimmt: Das Team gibt sich nicht auf. Jeder ist fleißig, jeder ist pünktlich, jeder gibt weiter Vollgas! Nach so einem Wochenende ist das nicht selbstredend. Wir wollen weiter in die Relegation - und dazu braucht es eine kleine Serie!" Personal: Sebastian Kräftner hat endlich wieder mit dem Ball trainiert. Für Interimskapitän Jan Sperber ist aufgrund einer Muskelverletzung das Fußballjahr vorzeitig beendet. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "In den letzten beiden Spielen des Jahres wollen wir sechs Punkte holen. Wir stellen uns auf ein kampfbetontes Spiel ein, da die aktuelle Witterung gar nichts anderes mehr zulässt." Personal: Nico Dantscher bleibt das Sorgenkind

Christian Breunig (Trainer, Würzburg): "Nach dem überzeugenden Sieg gegen Erlangen spüren wir im ganzen Verein eine Euphoriewelle. Diese wollen wir mitnehmen, dabei aber nicht vergessen: Wir sind im Abstiegskampf und dürfen keinen Prozentpunkt nachlassen. Mit Neudrossenfeld kommt ein Gegner, gegen den wir im Hinspiel schnell 0:2 zurücklagen – das darf nicht wieder passieren. Wir wollen drei Punkte und brauchen dafür wieder unsere Fans." Personal: Fabio Hock, Röthlein, Steffen Krautschneider und Fabio Gobbo kehren in den Kader zurück. Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Es wartet ein knüppelhartes Auswärtsspiel auf uns. Würzburg ist in der Spur, hat sieben Punkte aus den vergangenen vier Spielen geholt und nach dem 6:0 mächtig Rückenwind. Wenn wir nicht alles auf dem Platz lassen und massiv dagegen halten, werden wir definitiv verlieren. Aber ich hatte es ja zuletzt schon erwähnt, dass auch wir nach dem Durchhänger wieder online sind. Es wird also nur darauf ankommen, wie die Jungs das Spiel und die Bedingungen annehmen, dann können wir auch definitiv ein- oder dreifach punkten." Personal: Keine Veränderungen im Vergleich zu den Vorwochen.

