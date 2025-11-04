„Wieder die Null gehalten“ – SG Freren überzeugt in Emsbüren

Von Beginn an zeigten die Gäste aus Freren, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten. „Ich glaube, das war ein überzeugender Sieg von uns, ein gutes Spiel von uns, dementsprechend auch ein verdienter Sieg“, bilanzierte Hoff nach dem Schlusspfiff zufrieden. Seine Mannschaft nahm die Partie von der ersten Minute an in die Hand, kontrollierte das Geschehen und setzte die Gastgeber früh unter Druck.

„Wir haben das Spiel von Anfang an angenommen, den Platz angenommen und auch wirklich konzentriert das Spiel versucht zu gestalten, was auch über 90 Minuten eigentlich geklappt hat.“ Mit präzisem Passspiel, viel Laufarbeit und einer stabilen Defensive ließ Freren kaum Chancen für Emsbüren zu und nutzte die eigenen Möglichkeiten eiskalt.

Gelegentliche Unsicherheiten blieben ohne Folgen: „Es gab leichte Wackler aufgrund von kleinen Fehlern, ein-, zweimal vielleicht, aber das war nicht der Rede wert. Das haben wir bis zum Schluss gut wegverteidigt.“ Besonders erfreulich für Hoff: Seine Mannschaft blieb erneut ohne Gegentor. „Wir sind froh, dass wir wieder die Null gehalten haben, vorne getroffen haben“, sagte der Coach, der insgesamt ein sehr diszipliniertes und geschlossenes Auftreten seiner Elf sah.

Mit dem deutlichen Auswärtssieg unterstreicht Freren seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel und blickt bereits auf das kommende Topspiel. „Wir blicken jetzt dann aber auch voll im Fokus auf das nächste Wochenende gegen Weiße Elf Nordhorn.“