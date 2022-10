Wieder die Erfolgsspur gefunden Auf dem Kunstrasen am Obertunk zeigten die Nullneuner eine gute Reaktion, nach zwei überraschenden Niederlagen gegen Gera Westvororte und in Heiligenstadt.

Das Resultat ging völlig in Ordnung, vor allem im zweiten Durchgang konnten die Hausherren aus ihrer Überlegenheit auch Kapital schlagen. Der erste Abschnitt verlief noch recht ausgeglichen mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Man merkte aber beiden Teams an, auch auf Grund der letzten negativen Ergebnisse das sie das letzten Risiko scheuten und erst Mal das eigene Tor absicherten. So kamen die Kontrahenten kaum zu zwingenden Abschlüssen. Ein wegen Stürmerfoul nicht anerkanntes Kopfballtor Varnhagens (17.) und dessen über das Tor streichender Kopfball (24.) waren schon die besten Aktionen der Bachstädter. Eisenberg hielt dagegen, war immer gefährlich, besaß auch einige aussichtsreiche Umschaltmomente, ohne das Tor der Einheimischen in Bedrängnis zu bringen.

In der zweiten Halbzeit legten die Arnstädter eine Schippe drauf, setzten sich zunehmend in der Gästehälfte fest, waren präsenter und erzielten Wirkung. Zunächst vergaben sie eine Doppelchance durch Pusch, der den Ball in aussichtsreicher Position nicht richtig traf und Seiml, welcher per Kopf an Torwart Oertel scheiterte (48.), dann verfehlte Pusch eine Hereingabe Seimls nur knapp (49.), schließlich zischte Hädrichs Distanzschuß am linken Eck vorbei (63.). Folgerichtig zogen die Nullneuner in Front. Barthels weiter Einwurf, verlängerte Kiraly auf den zweiten Pfosten, wo der freistehende Messing den Ball aus kurzer Entfernung über die Linie drückte (67.), anschließend köpfte Hofmann einen Freistoß neben das Tor (74.). Kurios die Spielentscheidung. Nach weitem Abschlag Hennings, prallte das Leder noch einmal auf, dann war Hädrich vor Torwart Oertel zur Stelle und köpfte den Ball ins Tor (80.). Fast noch der dritte Treffer, doch Kiraly scheiterte an Schlußmann Oertel (86.).