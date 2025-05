Wieder daheim verloren !

Torfolge: 1:0 (6.) Paul Maier, 1:1 (40.) Serden Bakacak (Foulelfmeter), 2:1 (66.) Maximilian Alban 2:2 (72) Simon Faber, 2:3 (90+3.) Sascha Dignass.

Schiedsrichter: Michael Echtenacher (Bad Rappenau) □

Besondere Vorkommnisse: keine

Zuschauer: 277

Ein schmeichelhafter Sieg vor einer prächtigen Zuschauerkulisse für die SGSK im Lokalderby zwischen den beiden Nachbarvereinen. Der FSV stand sich selbst im Weg und verpasste es in der Schlussphase wenigstens den einen Punkt zu sichern. Die Gäste verwerteten ihre wenigen Chancen fast optimal und wurden in der Schlussphase nahezu dazu eingeladen einer ihrer Konter zum Siegtreffer zu nutzen. Allerdings ging dem Siegtreffer tief in der Nachspielzeit ein klares Foul voraus das vom ansonsten gut leitenden Schiedsrichter nicht gepfiffen wurde. Aber in dieser Situation war man hinten viel zu offen und fing sich dann den Treffer.

Schwaigern ging in der Anfangsphase schnell in Führung, nach einer Ebner/Maier-Kombination überwand Paul Maier mit seinem nicht ganz unhaltbaren Schuss den Gästekeeper Marco Randaccio. Der FSV spielte weiter gut nach vorn, konnte aber aus den sich bietenden Chancen kein Kapital schlagen. Die kalte Dusche für die Heimmannschaft kam dann kurz vor der Pause, als nach einem unnötig verursachten Foulelfmeter SGSK-Torjäger Serden Bakacak durch den sicher verwandelten Strafstoß den Ausgleich erzielte.

Mitte der zweiten Hälfte traf dann Maximilian Alban mit einem herrlichen Volleyschuss zur Führung für den FSV. Damit schien eine Vorentscheidung zugunsten der Heimmannschaft gefallen, leider war das nicht so. Schwaigern ging auf den dritten Treffer und vernachlässigte die Abwehrarbeit. Nach einem Konter traf der sträflich freie Simon Faber mit einem schönen Heber über den herausgeeilten FSV-Keeper Louis Ehmann zum 2:2 Ausgleich. Die Heimelf spielte weiter nach vorne und bot den Gästen zu viel Raum. Nach dem es zweimal gut gegangen war fiel dann der zu Beginn beschriebene Treffer zum 2:3. Eine weitgehend unverdiente Niederlage, aber aufgrund der cleveren Spielweise der Gäste nahmen diese dann gerne diese drei Punkte mit. Für den FSV geht es nun darum in den nächsten Spielen die Gegentorflut einzudämmen.

Für den FSV spielten:

Louis Ehmann, Philipp Dörr, Robin Rataj, Miguel Artero (87.Jamie Stehle), Maximilian Alban, Marco Nagel, Norman Hönnige, Paul Maier, Johannes Ebner (68.Maximilian Klein), Fabian Herbrik (58.Daniel Xhani)., Mauritz Giesinger (58.Dominik Regenspurger.