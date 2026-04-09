Wieder Comeback-Qualitäten! Punktgewinn nach Rückstand in Eichede

Der SSC Hagen Ahrensburg hat im Nachholspiel beim SV Eichede II erneut Moral bewiesen und sich nach Rückstand ein 2:2 erarbeitet. Damit setzt die Mannschaft von Trainer Aydin Taneli ihre Serie an Comeback-Auftritten fort.
Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start: Jakob Heinrich Bier brachte Hagen früh in Führung (14.). Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten, Marko Ljuljic glich nur wenige Minuten später aus (22.).
Nach der Pause erhöhte SV Eichede II den Druck und drehte die Partie durch Norman Owen Giebler (49.). Doch erneut fand Hagen eine Antwort: Joker Raphael Reifschneider traf in der 71. Minute zum 2:2-Endstand.
Trainer Aydin Taneli sah ein intensives Spiel auf schwierigem Untergrund: „Beide sehr kämpferisch. Eichede versucht mit aller Kraft, da unten rauszukommen – und hat sehr viel investiert. Und wir ebenfalls, wir haben hier wieder sehr viel Kraft gelassen.“
Vor allem mit der Einstellung zeigte sich der Coach einverstanden: „Kämpferisch bin ich hochzufrieden.“
Den Ausgleich zum 1:1 bewertete er kritisch: „Ein Schuss, den unser Torwart eigentlich schon gehalten hat – ich hatte das Gefühl, das war ein Kullerball. Sehr unglücklich, ein Fehler, der so nicht passieren darf, ist aber passiert.“
Auch nach dem erneuten Rückstand blieb sein Team stabil: „Wir haben uns nicht beirren lassen. Wir haben weitergekämpft, weitergearbeitet – im Defensivverbund, aber auch im Offensivverbund.“
Besonders hob Taneli die Entstehung des Ausgleichs hervor: „Ein sehr guter Schachzug von Hannes, der sich gegen zwei, drei Leute durchsetzt. Viele spekulieren auf Abseits, aber er macht das überragend und legt quer – und Jakob Bier schießt ihn rein zum 2:2.“
Für den Trainer ist das Ergebnis deshalb folgerichtig: „Hochverdient. Ich bin vollkommen zufrieden mit der Art und Weise, wie wir wieder zurückkommen.“
Und der Blick geht bereits nach vorne: „Wenn die Jungs weiter so arbeiten, werden auch die Dreier bald kommen. Davon bin ich fest überzeugt.“
SV Eichede II – SSC Hagen Ahrensburg 2:2
SV Eichede II: Przemyslaw Szymura, Hendrik Holderbaum (46. Peer-Maurice Ehlers), Nico Fischer, Torge Maltzahn (75. Torge Leo Facklam), Norman Owen Giebler, Marko Ljuljic (90. Matteo David Morello), Vladyslav Shkuropatov, Mika Meyer, Justin Krüger, Linus Schürfeld, Jan Bojarinow (83. Jan Plate) - Co-Trainer: Christian Hack
SSC Hagen Ahrensburg: Henrik Dierk, David Kyas, Christopher Herklotz, Hannes Gregor Kretzschmar (90. Finn Rost), Jakob Heinrich Bier, Marc Misselhorn, Leo Zerbe, Kai Pohlmann (46. Raphael Reifschneider) (86. Alexander Kordys), Julius Frederic Daniel Schneider (63. Tolga Can James Dogan), Jurek Keller (78. Jakob Kyas), Niklas Broszio - Trainer: Aydin Taneli
Schiedsrichter: Sebastian Marx - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Jakob Heinrich Bier (14.), 1:1 Marko Ljuljic (22.), 2:1 Norman Owen Giebler (49.), 2:2 Raphael Reifschneider (71.)