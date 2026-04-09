Wieder Comeback-Qualitäten! Punktgewinn nach Rückstand in Eichede SSC Hagen Ahrensburg holt beim Schlusslicht ein 2:2 – Taneli lobt Moral und Einsatz von RED · Heute, 10:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: Vivian Pfaff

Der SSC Hagen Ahrensburg hat im Nachholspiel beim SV Eichede II erneut Moral bewiesen und sich nach Rückstand ein 2:2 erarbeitet. Damit setzt die Mannschaft von Trainer Aydin Taneli ihre Serie an Comeback-Auftritten fort.

Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start: Jakob Heinrich Bier brachte Hagen früh in Führung (14.). Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten, Marko Ljuljic glich nur wenige Minuten später aus (22.). Nach der Pause erhöhte SV Eichede II den Druck und drehte die Partie durch Norman Owen Giebler (49.). Doch erneut fand Hagen eine Antwort: Joker Raphael Reifschneider traf in der 71. Minute zum 2:2-Endstand.

„Hochzufrieden mit der Art und Weise“ Trainer Aydin Taneli sah ein intensives Spiel auf schwierigem Untergrund: „Beide sehr kämpferisch. Eichede versucht mit aller Kraft, da unten rauszukommen – und hat sehr viel investiert. Und wir ebenfalls, wir haben hier wieder sehr viel Kraft gelassen.“ Vor allem mit der Einstellung zeigte sich der Coach einverstanden: „Kämpferisch bin ich hochzufrieden.“