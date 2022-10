Wieder Chancenwucher: Treubund trennt sich Remis von Hambergen Grams-Fallrückzieher leite Pereras-Führungstor ein

Schon in der Vorwoche schlugen sich die Turner in Verden (1:4) nach vielen ausgelassenen Möglichkeiten selbst. Im Heimspiel gegen Hambergen, das zuvor fünf seiner sechs letzten Spiele verlor, sorgte Treubund wieder nicht für klare Verhältnisse.

Dafür trafen die Lüneburger durchaus ansehnlich: Der FCH klärte eine Hereingabe aus dem Halbfeld nicht ausreichend, sodass Leo Grams die Kugel per Fallrückzieher aus 15 Metern an den Querbalken beförderte. Der Abpraller landete jedoch vor den Füßen von Leon Perera, der dankend zur Führung abstaubte (33.).

Deswegen gingen die Gastgeber mit einem guten Gefühl in die Kabine, mit dem einzigen Manko, dass sie weitere Gelegenheiten ungenutzt ließen. Kurz nach dem Seitenwechsel leisteten sich die Lüneburger jedoch eine Unachtsamkeit. Keno Liebschner bekam etwas zu viel Platz zugestanden und ließ das Leder aus halblinker Position über die Innenseite rutschen. Die Kugel wurde länger und schlug letztlich im Kreuzeck ein (47.).

Liebschner, dessen Torflaute nach 397 torlosen Minuten endete, gab mit seinem zwölften Saisontor also den Spielverderber. Treubund war zwar bemüht die Partie wieder in die eigene Richtung zu stoßen, musste sich am Ende aber mit dem einen Zähler begnügen.