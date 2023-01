Wieder Bock auf Fußball: Patty Jetten sucht neue Aufgabe Ob als Trainer oder in anderer Funktion. Patty Jetten will zurück auf den Platz.

Im Sommer 2019 hatte der Vater von drei Töchtern seinen Job beim Bezirksligisten in Budberg aufgegeben, war nach Straelen gewechselt und hatte dort die Rückkehr in die Regionalliga miterlebt. Aus familiären und beruflichen Gründen hörte er im Herbst 2021 beim Viertligisten auf.

Nun also will Patty Jetten zurück ins Fußball-Tagesgeschäft, wobei er bei der Wahl der Tätigkeit offen ist. „Mir fehlt es, in der Gruppe zu arbeiten. Ich möchte wieder mit entscheiden – als Trainer, aber auch in einer anderen Funktion.“ Er kann sich ebenfalls vorstellen, in einer Jugend-Abteilung tätig zu sein. Wichtig sei, dass der Verein zielorientiert mit einem langfristigen Konzept arbeite. Mit Graus verfolgt der Rheinberger die hohe Trainer-Fluktuation beim SV Straelen. Seit seinem Abschied kamen und gingen fünf Übungsleiter.