Wieder belohnen sich die Offenhausener Jungs nicht für ein gutes Spiel

Der SV Offenhausen empfing heute den Tabellennachbarn TSV Bermaringen. Ein kampfbetontes Spiel, bei dem sich unsere Jungs nicht belohnen konnten. Die ersten Minuten waren ein Abtasten von beiden Seiten und sehr taktisch veranlagt. Nach knapp 30 Minuten der erste Aufreger im 16er der Bermaringer nachdem Schmeer klar nach seiner Hereingabe vom Torhüter gefoult wird, doch der Unparteiische zeigte nicht auf den Punkt!

Kurze Zeit später köpften die Gäste nach einem Freistoß zur Führung. Doch unsere Jungs zeigten Moral und belohnten sich dann in der 45. Minute in Form von Bünyamin Sagdic, der eine Kopfball Verlängerung von Swen Schmeer eiskalt verwandelte. So ging ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Chancen mit 1:1 in die Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit waren unsere Jungs dann aktiver und mutiger und spielten sich einige Chancen heraus, bei denen die letzte Durchschlagskraft gefehlt hat.

Ein kampfbetontes Spiel bei dem der SVO trotz zahlreichen Verletzungen und Ausfällen nie aufgegeben hat, blieb auch nach der gelb roten Karte von Marin Juric in der 85. Minute beim 1:1.