Wieder auswärts ohne Punkte

Der MTV Diessen blieb auch im dritten Auswärtsspiel im Jahr 2026 ohne Punkte. Mit einer durchwachsenen Leistung unterlag das Team von Coach Nico Weis am Sonntagabend in Gröbenzell knapp mit 1-2.

Diessen kam gut ins Spiel und hatte schon nach 30 Sekunden die erste Großchance, als Heike Socher ihre Sturmkollegin Sabrina Rapp ins Szene setzte, Neurieds Torhüterin klärte in letzter Sekunde. Die Partie war in der ersten Halbzeit über weite Strecken ausgeglichen, die Gastgeberinnen hatten etwas mehr Ballbesitz, Diessen tauchte immer wieder gefährlich vor dem Tor auf, die ganz klaren Chancen blieben aber noch aus.

Im zweiten Abschnitt gab es dann Tormöglichkeiten in Hülle und Fülle, beide Teams ließen zahlreiche Möglichkeiten zu und aus. Die SG scheiterte mehrfach am Aluminium, der MTV brachte den Ball selbst in aussichtsreicher Position und kurzer Distanz nicht im Tor unter. Einen schönen Angriff eingeleitet von Laura Braunegger und Heike Socher schloss Sabrina Rapp zur 1-0 Führung für den MTV ab, 10 Minuten später glichen die Gastgeberinnen aus. Diessen ließ das 2-1 liegen, die SG machte es in der Schlussphase besser und traf durch den zweiten Treffer von Madlen Hiereth zum 2-1. Die letzten großen MTV Chancen hatten Alina Blauensteiner per Freistoß und Sabrina Rapp, beide scheiterten an Neurieds Torfrau.