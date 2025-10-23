Wieder ausgeglichene Partie, wieder keine Punkte für TSV Rott – TSV Peiting siegt auswärts

Fußball Saison 2025/26 Bezirksliga Oberbayern Frauen TSV Rott Torschuss von Simone Ambos (links) im Heimspiel gegen den ESV München-Freimann am 18. Oktober 2025 – Foto: Roland Halmel

Die Frauen des TSV Rott verlieren das Heimspiel gegen den ESV Freimann mit 1:2. Der TSV Peiting siegt auswärts bei der SG Thalkirchdorf/Stiefenhofen.

Die Fußballerinnen des TSV Rott warten weiter auf den zweiten Saisonsieg in der Bezirksliga Oberbayern. Wie schon zuvor im Nachbarderby gegen den MTV Dießen mussten sich die Schützlinge von Coach Christoph Springer dem ESV Freimann mit 1:2 (0:2) geschlagen geben. Nach der dritten Saisonniederlage hängt Rott in der unteren Tabellenhälfte auf Platz acht fest. In einer weitgehend ausgeglichenen Partie verzeichneten die Gastgeberinnen die erste Großchance, als der Ball von einer ESV-Spielerin noch von der Linie gekratzt wurde. Im Anschluss leisteten sich die Rotter Frauen einen Ballverlust im Mittelfeld, den Freimann mit dem Führungstreffer bestrafte (18.).

TSV Peiting gewinnt zum dritten Mal in dieser Saison Kurz danach passte bei einer Ecke der Münchnerinnen die Zuordnung nicht. Eine ESV-Spielerin köpfte den Ball zum 2:0 in die Maschen (22.). Unmittelbar vor der Pause verpasste Franziska Rödig den Anschlusstreffer nur knapp. Besser machte es Simone Ambos, die sofort nach dem Wechsel das 1:2 erzielte (48.). Die Rotterinnen drängten in der Folge auf den Ausgleich, der aber nicht mehr fallen wollte. Die beste Chance vergab Ambos.