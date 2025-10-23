Wieder ausgeglichene Partie, wieder keine Punkte für TSV Rott – TSV Peiting siegt auswärts

Die Frauen des TSV Rott verlieren das Heimspiel gegen den ESV Freimann mit 1:2. Der TSV Peiting siegt auswärts bei der SG Thalkirchdorf/Stiefenhofen.
Die Fußballerinnen des TSV Rott warten weiter auf den zweiten Saisonsieg in der Bezirksliga Oberbayern. Wie schon zuvor im Nachbarderby gegen den MTV Dießen mussten sich die Schützlinge von Coach Christoph Springer dem ESV Freimann mit 1:2 (0:2) geschlagen geben. Nach der dritten Saisonniederlage hängt Rott in der unteren Tabellenhälfte auf Platz acht fest.
In einer weitgehend ausgeglichenen Partie verzeichneten die Gastgeberinnen die erste Großchance, als der Ball von einer ESV-Spielerin noch von der Linie gekratzt wurde. Im Anschluss leisteten sich die Rotter Frauen einen Ballverlust im Mittelfeld, den Freimann mit dem Führungstreffer bestrafte (18.).
Kurz danach passte bei einer Ecke der Münchnerinnen die Zuordnung nicht. Eine ESV-Spielerin köpfte den Ball zum 2:0 in die Maschen (22.). Unmittelbar vor der Pause verpasste Franziska Rödig den Anschlusstreffer nur knapp. Besser machte es Simone Ambos, die sofort nach dem Wechsel das 1:2 erzielte (48.). Die Rotterinnen drängten in der Folge auf den Ausgleich, der aber nicht mehr fallen wollte. Die beste Chance vergab Ambos.
Das nächste Spiel bestreiten die Rotter Frauen erneut zuhause. Am kommenden Sonntag, 26. Oktober, kommt der Tabellenvorletzte, die SG Otterfing/Sachsenkam, in die Lechraingemeinde (17 Uhr).
Besser lief es für die Frauen des TSV Peiting in der Bezirksliga Schwaben. Vom Gastspiel bei der SG Thalkirchdorf/Stiefenhofen kehrten sie mit einem 2:0 (2:0)-Erfolg zurück. Für den TSV, der in der Tabelle Rang vier belegt (11 Punkte), war es der dritte Saisonsieg im sechsten Spiel. Beide Treffer erzielte Kristin Seichter (4., 27.). Am kommenden Sonntag, 26. Oktober, empfangen die Peitingerinnen den Tabellendritten FC Blonhofen (11 Uhr).