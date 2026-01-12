Wieder Aus im Viertelfinale

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken verpasste am Sonntag beim 28. LBS-Cup in der Waderner Herbert-Klein-Halle die Punkteränge. Nach der Qualifikation für die Zwischenrunde mit drei Siegen am Vortag konnte sich das Team von Trainer Sammer Mozain am Sonntag zunächst gegen den Süd-Landesligisten SVG Eintracht Altenwald mit 8:2 durchsetzen, ehe es dann noch einen 3:0-Erfolg über den West-Landesligisten FC Noswendel-Wadern gab. Im Viertelfinale traf das Saarbrücker Team auf den Veranstalter SG Wadrill-Sitzerath, der in der Verbandsliga Südwest spielt. Die Gastgeber führten schnell mit 3:0, Tim Kloster und Vakkas Sahan brachten die Blau-Schwarzen noch mal heran. Trotzdem folgte wenige Minuten später nach dem nächsten Gegentreffer das Aus. Für die Teilnahme am Hallenmasters am 1. Februar in der Saarbrücker Saarlandhalle hatte das FCS-Team aber sowieso keine Ambitionen. Am kommenden Wochenende nimmt das FCS-Team nun noch am Turnier des SSV Pachten teil, das ab Freitag in der Sporthalle west in Dillingen ausgetragen wird.