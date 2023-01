Wieder Aus im Viertelfinale 1.FC Saarbrücken: Trotz toller Fan-Unterstützung keine Punkte bei Saar

Die Landesliga-Mannschaft des 1. FC Saarbrücken hat mit einem Sieg und einer Niederlage die Zwischenrunde beim Hallenmasters-Qualifikationsturnier des SV Saar 05 Jugend in der Joachim-Deckarm-Halle überstanden. Gegen den Bezirksligisten SV Bübingen gab es einen 4:1-Sieg, vom Saarlandligisten FC Rastpfuhl trennte man sich 4:4. Dadurch ergab sich nach dem Zwischenrunden-Abschluss Punkt-und Torgleichheit mit dem zweiten Malstatter Team, so dass ein Zehnmeterschießen die Entscheidung über den Gruppensieg bringen musste. Hier kam es zu einem Missverständnis zwischen Turnierleitung und Schiedsrichtergespann. Die Unparteiischen erklärten das shoot-out nach jeweils drei schützen für beendet,. Rastpfuhl jubelte schon, doch die Turnierbestimmungen sahern je fünf schützen vor. Auch danach lag der Saarlandligist vorne. Im Viertelfinale traf das FCS-Team auf Turnierfavorit SV Auersmacher, trotzte der Truppe von Jan Berger aber ein Remis ab. Auch hier musste ein Zehnmeterschiessen die Entscheidung bringen, dieses gewann der RPS-Oberligist. Am Montag tritt das Team von Trainer Samer Mozain beim Turnier des FV Diefflen in der Sporthalle West in Dillingen an, erster Zwischenrundengegner ist um 17.51 Uhr der Veranstalter selbst. Danach gibt es um 18.59 Uhr ein Spiel gegen ein weiteres Team des FVD, ehe die Gruppe um 19.50 Uhr mit dem Spiel gegen den SSV Pachten aus der Landesliga West beendet wird.