– Foto: Gerry Grave

Wieder auf Kurs Die U19 des VfL Wolfsburg feiert beim 5:0 gegen den Halleschen FC ein deutliches Erfolgserlebnis. Verlinkte Inhalte U19-DFB-NL Gr. B HallescherFC Wolfsburg

Nach der ersten Saisonniederlage zeigte die U19 des VfL Wolfsburg eine beeindruckende Reaktion. Im letzten Heimspiel der Vorrunde der DFB-Nachwuchsliga gewann die Mannschaft von Interimstrainer Niklas Bräuer am Freitagabend im AOK Stadion souverän mit 5:0 (4:0) gegen den Halleschen FC. Bruno Katz (5./25.), Carl-Anton Sticherling (21.), Trevor Benedict (27., FE) und Dinaylo Furtado Brito (89.) sorgten für die Tore.

Von Beginn an ließ der VfL keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit. Schon in der Anfangsphase erspielten sich die Grün-Weißen zwei Strafstöße. Zwar scheiterte Darwin Soylu zunächst an HFC-Torhüter Irjan Rexhepi, doch Katz verwandelte den Nachschuss zur frühen Führung. In einer starken Wolfsburger Druckphase trafen danach Sticherling nach einem Freistoß, erneut Katz nach starkem Zusammenspiel sowie Benedict, der den zweiten Elfmeter selbst herausholte und sicher verwandelte. Mit der klaren 4:0-Führung war die Partie bereits zur Pause entschieden. Konsequente Antwort auf Leipzig-Niederlage

Im zweiten Durchgang zeigte sich Halle etwas stabiler und suchte vereinzelt den Weg nach vorne, doch die Wolfsburger Defensive blieb konzentriert. In der Schlussphase nutzte Furtado Brito einen Konter und setzte mit einem feinen Lupfer den Schlusspunkt. Fr., 28.11.2025, 18:30 Uhr VfL Wolfsburg Wolfsburg Hallescher FC HallescherFC 5 0 Abpfiff