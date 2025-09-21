Wieder an der Spitze dran: Moorenweis macht sich selbst das Leben schwer

Der TSV Moorenweis meldet sich zurück im Meisterrennen. Voraussetzung dafür war jedoch ein Sieg in Oberweikertshofen. Der gelang – wenn auch knapp.

Moorenweis – Es war ein Spieltag, ganz wie ihn sich der TSV Moorenweis vorgestellt hat. Nicht nur, dass der TSV sein Auswärtsspiel beim SC Oberweikertshofen II mit 3:2 (1:1) gewann. Weil auch noch die Konkurrenten aus Weßling und Unterpfaffenhofen patzten, schnuppert Moorenweis wieder an der Tabellenspitze.

Dabei hätte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Baumert beinahe selbst ein Bein gestellt. Das Duell mit der SCO-Reserve wurde spannender, als es den Moorenweisern lieb war – und als es nötig gewesen wäre, wie 2. Abteilungsleiter Andreas Otter sagt: „Wir waren über nahezu die gesamte Spielzeit die bestimmende Mannschaft.“ Wie der SCO dennoch zu zwei Toren kam? „Das wissen die wahrscheinlich selbst nicht“, so Otter. „Beides waren praktisch Geschenke von uns.“

Den Auftakt beim Toreschießen hatte allerdings der TSV gemacht. Bereits in der 5. Minute brachte Moritz Furntner die Gäste aus Moorenweis in Front. „Danach haben wir es versäumt, das 2:0 nachzulegen“, berichtet Otter. Stattdessen kam Weikertshofen durch Jakob Kuhbandner zum 1:1 (28.). Nach Wiederanpfiff rückte der TSV die Verhältnisse durch Tore von Johann Dietrich (53.) und Thomas Maier (63.) zwar wieder gerade. Doch wieder schlich sich der Schlendrian bei den Gästen ein, sodass Lukas Schuch für die SCO-Reserve zumindest noch einmal verkürzen konnte (72.). Zu mehr reichte es aber nicht. (Thomas Benedikt)