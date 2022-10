Wieder als Mannschaft auftreten Die Rückkehr in die Landesklasse hatte sich der Traditionsverein aus dem Ilmenauer Hammergrund anders vorgestellt. Nun gab es personelle Konsequenzen.

„In erster Linie war die sportliche Situation verantwortlich für diese Entscheidung. Am Ende des Tages haben der Verein und der Trainer verschiedene Ansätze zur sportlichen Entwicklung gehabt. Das Vertrauen war nicht mehr da. Insgesamt war die Kommunikation zwischen Trainer und Mannschaft in der aktuellen Lage zu wenig. Wir brauchen in der schwierigen Phase einen Trainer, der alles herauskitzeln kann. Das war für mich nicht erkennbar“, sagt Ilmenaus Sportlicher Leiter Chris Schneider auf FuPa-Nachfrage. „Zweifelsohne ist Markus ein cooler Typ und sehr engagiert. Aber letztendlich war die Kommunikation in letzter Zeit nicht immer ideal“, so Schneider weiter.

Abschied ohne Saisonsieg

Markus Lauth hatte im Sommer den Landesklasse-Aufsteiger aus dem Hammergrund übernommen. Zuvor trainierte er in der Kreisoberliga Südthüringen den SC 07 Schleusingen und davor den Lokalrivalen der Ilmenauer vom FSV Blau-Weiß Stadtilm zu Landesklasse-Zeiten. Die Rückkehr in die Landesklasse verlief für Lauth beim SV Germania Ilmenau punktetechnisch nicht rosig. Nach sieben Spieltage liest sich die Bilanz zwei Unentschieden und fünf Niederlagen sehr ernüchternd. Neben personellen Problemen - wichtige Spieler wie Fernando, Helbing und zuletzt Rudi Müller verletzten sich - gelang es Lauth nicht entscheidende Impulse insbesondere in den letzten Wochen zu setzen, in denen es zum Teil heftige Niederlagen gab (0:4 gegen Weimar, 0:5 gegen Bad Lobenstein).