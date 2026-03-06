Wieder 8-Tore-Fight? Bonlanden fordert den Ersten Darmsheim heraus

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Deckenpfronn Deckenpfronn TSV Jahn Büsnau Büsnau 15:00 PUSH



Der SV Deckenpfronn (Platz 11, 21 Punkte) hat mit dem 3:1 gegen den SV Vaihingen ein Ausrufezeichen gesetzt und will nun endgültig im Mittelfeld ankommen. Der TSV Jahn Büsnau (Platz 2, 29 Punkte) kommt zwar mit zwei Siegen aus den letzten drei Spielen, musste aber am 16. Spieltag beim TSV Musberg eine 1:2-Niederlage schlucken. Für Büsnau ist es ein Pflichttermin im Aufstiegsrennen, weil Tabellenführer TV Darmsheim vorne wegmarschiert. Deckenpfronn wiederum kann mit einem Heimsieg den Blick nach oben richten – und sich zugleich von der gefährlichen Zone fernhalten.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TSV Dagersheim Dagersheim SV Vaihingen SV Vaihingen



Der TSV Dagersheim (Platz 15, 10 Punkte) hat sich mit dem 5:2 beim ASV Botnang plötzlich zurückgemeldet, nachdem zuvor harte Wochen mit 0:2 und 0:6 auf dem Zettel standen. Der SV Vaihingen (Platz 3, 28 Punkte) kam zuletzt unsanft auf den Boden zurück und verlor in Deckenpfronn 1:3, davor gab es immerhin ein 2:2 gegen Büsnau und ein klares 6:0 gegen Dagersheim. Vaihingen braucht Punkte, um den Kontakt zur Spitze nicht zu verlieren – und darf sich gegen den Kellerklub keinen Ausrutscher erlauben. Dagersheim spürt dagegen: Ein weiterer Coup würde im Abstiegskampf sofort etwas verschieben.



Der VfL Oberjettingen (Platz 16, 5 Punkte) steht nach drei Niederlagen in Serie (2:6, 1:4, 0:4) mit dem Rücken an der Wand – und braucht dringend ein Lebenszeichen. Der ASV Botnang (Platz 6, 25 Punkte) schwankt zuletzt: Erst das 2:0 in Dagersheim, dann das 2:5 gegen Dagersheim – ein Stich ins eigene Selbstverständnis. Botnang kann mit einem Sieg oben dranbleiben, während Oberjettingen jeden Punkt wie Wasser in der Wüste benötigt. Für den Letzten zählt vor allem, endlich wieder Stabilität auf den Platz zu bringen – egal gegen wen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Bonlanden SV Bonlanden TV Darmsheim TV Darmsheim



Der SV Bonlanden (Platz 8, 22 Punkte) kommt mit gemischten Gefühlen: Nach dem 2:1 in Herrenberg folgte zuvor ein 0:2 gegen Herrenberg und ein 4:4 gegen Darmsheim – da ist alles drin, aber nichts geschenkt. Tabellenführer TV Darmsheim (Platz 1, 33 Punkte) hat zuletzt zweimal gewonnen (6:2, 4:1) und davor beim 4:4 in Bonlanden gesehen, wie unbequem dieser Gegner sein kann. Für Darmsheim ist es ein Schlüsselspiel, weil Büsnau und Vaihingen lauern – jeder Ausrutscher macht das Rennen wieder offen. Bonlanden hingegen kann mit einem Heimsieg ein Signal in Richtung obere Tabellenhälfte senden.



Die SpVgg Holzgerlingen (Platz 10, 22 Punkte) geht mit breiter Brust hinein: zwei Siege am Stück gegen Cannstatt (3:2 und 2:0) haben das Team spürbar stabilisiert. Der VfL Herrenberg (Platz 12, 20 Punkte) kassierte zuletzt ein 1:2 gegen Bonlanden, hatte zuvor aber mit einem 2:0 in Bonlanden und einem 5:1 gegen Holzgerlingen gezeigt, wie schnell es in die andere Richtung gehen kann. Es ist ein direktes Duell im unteren Mittelfeld – wer hier gewinnt, verschafft sich Abstand nach hinten. Und für Herrenberg ist es zugleich die Chance, die jüngste Delle sofort wieder auszubügeln.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Rohrau SV Rohrau Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt



Der SV Rohrau (Platz 7, 23 Punkte) hat aus den letzten zwei Spielen vier Punkte geholt (1:1, 4:1) und sich nach dem 0:5 in Cannstatt wieder gefangen. Die Spvgg 1897 Cannstatt (Platz 4, 27 Punkte) kommt dagegen mit zwei Niederlagen am Stück (2:3, 0:2) – und spürt, dass die Spitzengruppe keine Geschenke verteilt. Cannstatt muss liefern, um Platz vier zu verteidigen und den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Rohrau kann mit einem Heimsieg den direkten Konkurrenten einfangen und das Feld zwischen Platz vier und sieben weiter verdichten.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Nufringen SV Nufringen TV Echterdingen Echterdingen II



Der SV Nufringen (Platz 14, 16 Punkte) steckt nach drei Spielen ohne Sieg tief im Kampf um den Klassenerhalt: 0:3, 3:3, 1:5 – das ist zu wenig für ruhige Wochen. Der TV Echterdingen II (Platz 5, 27 Punkte) hat ebenfalls nicht die ganz große Form (1:1, 1:4), konnte davor aber mit dem 5:1 gegen Nufringen zeigen, wie viel Qualität in der Mannschaft steckt. Für Nufringen ist es ein Spiel mit maximaler Bedeutung, weil die Abstiegsplätze gefährlich nah sind. Echterdingen II will oben dranbleiben – und darf sich im Keller nicht die Punkte aus der Hand nehmen lassen.

So., 08.03.2026, 15:30 Uhr TSV Musberg TSV Musberg Croatia Stuttgart Croatia Stgt