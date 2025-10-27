Wieder 4:0 verloren, dieses Mal ohne vier Stammspieler

Der kranke Nico Schleicher und der angeschlagene Luis Rieger mussten jeweils schon vor der Halbzeitpause (28., 31.) ausgewechselt werden. Die zwei Wechsel-Optionen Axel Wittmann (Aushilfe von den B-Junioren) und Leonard Weyand (Neuzugang von der SG Pegnitz) durften somit schon relativ früh ran.



Die vier Gegentore fielen vor 50 Zuschauer allesamt in der ersten Halbzeit (4., 25., 37., 38.). Die Analyse von Trainer Christian Merkel war nach dem Spiel auch eindeutig und unmissverständlich. Er äußerte sich auch im Sinne seines Co-Trainer Manfred Kasseckert enttäuscht, da trotz der Ausfälle (siehe oben) eine gute Startelf zur Verfügung stand:



„Bei normaler Besetzung und ansatzweise normaler Form hätten wir heute hier gepunktet. Zweikampfverhalten und Wille Fehlanzeige. Wir haben den Gegner aufgemuntert in jeder Aktion. Das 4:0 in der Halbzeit war noch schmeichelhaft für uns. Die zweite Halbzeit war Schadensbegrenzung. Die letzten beiden Spiele null Punkte und 0:8 Tore gegen direkte Konkurrenten - das sagt schon alles, was aktuell nicht läuft. Klar haben wir sehr viele Ausfälle, aber wir lassen aktuell alles vermissen, was uns immer stark gemacht hat – Wille, Einsatz, Alles fürs Team tun. So wird es mehr als schwer, die Liga zu halten“.



Die SG Auerbach hat als Aufsteiger bisher neun von 26 Spiele absolviert, ist von siebten auf den achten Platz gerutscht und hat mit elf Zähler noch fünf Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsrang Elf (ASV Burglengenfeld, sechs). Bei vier Direktabsteiger und 14 Teams wäre Rang Zehn (SG SV Hahnbach, sieben) voraussichtlich der erste Nichtabstiegsplatz. Das nächste SG Au-Spiel ist wieder auswärts – am Sonntag, 2. November um 11 Uhr im Osser-Stadion in Lam (Ginglmühler Weg 9, 156 Kilometer von Auerbach entfernt/36 Kilometer östlich von Cham und 10,8 Kilometer von Neukirchen Hl. Blut mit einem dort in der Nähe befindlichen Grenzübergang nach Tschechien entfernt) gegen den dort spielenden aktuellen Tabellendritten JFG Lamer Winkel.