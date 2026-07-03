Wieder 21:0 - MSV Duisburg schießt auch DSC Preußen ab

125 Jahre wird Preußen Duisburg in diesem Jahr alt. Mit dem MSV Duisburg kam die Nummer eins der Stadt zur Geburtstagsfeier und sie zog die Zuschauer an. Vor 1.280 Zuschauern gab es von der ersten Minute an Einbahnstraßen-Fußball zu sehen. Einmal sollten die Preußen in 90 Minuten zum Torabschluss kommen, da war an Keeper Laurenz Jennissen aber kein vorbeikommen. Der Ehrentreffer wäre den Preußen gegönnt gewesen, gewährt wurde er ihnen jedoch nicht.

Stattdessen legten die Zebras gleich los. Gerade einmal fünf Minuten waren gespielt, als Patrick Sussek im Gewusel den Ball mit der Fußspitze über die Linie drückte. Das 2:0 entstand nach Vorarbeit von Zugang Ramien Safi, der im Zentrum Conor Noß fand, der vollkommen frei stand und nur noch den Fuß hinhalten musste. In der Folge parierte Henrik Appelhoff stark: Gleich zweimal scheiterte Rafi am Keeper (12.), und auch Simon Symalla konnte ihn nicht überwinden (17.). Den dritten Treffer legten sich die Gastgeber selbst ins Nest. "Die schönsten Tore sind die, die man selber schießt“, sagte der Stadionsprecher mit einer gehörigen Portion Humor. Vor der Pause schraubten Symalla (22./31.), Peter Remmert (25.), Noß (29.), Sussek (39.) und Tobias Fleckstein (43.) das Ergebnis weiter in die Höhe.

Lobinger-Viererpack in der Schlussphase

Zur zweiten Halbzeit standen dann elf neue Spieler in Zebrastreifen auf dem Platz und sie knüpften nahtlos an den Torhunger ihrer Vorgänger an. Florian Krüger eröffnete den zweiten Durchgang, nachdem zuvor gleich zweimal die Latte im Weg war (49.). Keine 60 Sekunden waren wieder gespielt, als Dominik Kother Treffer Nummer elf nachlegte, Joshua Bitter machte mit dem Kopf das Dutzend voll (54.). Der Aktivposten Kother schob einen Doppelpack nach (66./70.), ehe Jakob Bookjans einen Schuss für die Galerie aus dem Fuß schüttelte. Von der Strafraumkante zimmerte er das Spielgerät in den Winkel (75.). Can Coskun stellte auf 16:9 (79.). In der Schlussphase belohnte sich schließlich auch Lex-Tyger Lobinger. Gleich einen Viererpack schnürte der Angreifer innerhalb von nur sechs Minuten (79./81./84./85.). Das zwischenzeitliche 19:0 kam von Krüger (82.).