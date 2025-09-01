Wieder 1:2 – Blaues Wunder bleibt sieglos

Die Negativserie der SG Blaues Wunder Hannover in der Kreisliga Hannover hält an. Auch am fünften Spieltag reichte es nicht zum erhofften Befreiungsschlag. Bei der SpVgg Niedersachsen Döhren unterlag das Team von Trainer Leon Erler mit 1:2 – zum vierten Mal in dieser Saison mit exakt diesem Ergebnis.

Dabei hatte es für die Gäste vielversprechend begonnen: Bereits in der achten Minute brachte Naveen Ragu die SG in Führung. Doch wie so oft in dieser Spielzeit fehlte die Konstanz. Ein Gegentor nach einer Ecke durch Lennart Güthoff (14.) und ein weiterer Treffer von Marlon Lee Winter in der 58. Minute besiegelten die Niederlage.

Auch in Sachen Spielqualität konnte die Partie nicht überzeugen: „Viel Klein-Klein, viele Ungenauigkeiten. Kein hohes fußballerisches Niveau auf beiden Seiten.“ Torchancen blieben Mangelware – die Gastgeber trafen nach Standards, die SG ließ erneut große Möglichkeiten ungenutzt.

Leon Erler zeigte sich nach Abpfiff ernüchtert: „Wieder eine 2:1-Niederlage. Und wieder ein Spiel, das wir nicht unbedingt verlieren müssen.“ Sein Fazit: Ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Ballbesitzvorteilen für Blaues Wunder, aber zu wenig Zug zum Tor. „Wir haben aus unserem Ballbesitz zu wenig gemacht. Dören war zielstrebiger und hatte mehr Kontersituationen“, sagte der Coach.

Fehlendes Glück und fragwürdige Entscheidungen

Neben der mangelnden Effizienz kritisierte Erler auch einige Entscheidungen des Schiedsrichters Volker Mende. Zwei gelb-vorbelastete Döhrener Spieler hätten aus Sicht des Trainers nach einer Schwalbe beziehungsweise einem taktischen Foul mit Gelb-Rot vom Platz gestellt werden müssen. „Das sind Kleinigkeiten, aber sie machen in einem engen Spiel einen Unterschied“, so Erler.

Zudem haderte er mit der mangelnden Kaltschnäuzigkeit seiner Mannschaft: „Wir haben wieder eine hundertprozentige, ja tausendprozentige Chance nicht genutzt – allein vor dem Torwart, der Ball geht aus fünf Metern drüber.“ Wieder einmal reichten ordentliche Spielanteile und einzelne gute Phasen nicht, um Zählbares mitzunehmen.

Alarmstufe Rot – aber noch kein Grund zur Panik?

Mit nur einem Punkt aus fünf Spielen steht Blaues Wunder Hannover nun auf Platz fünfzehn der Tabelle – punktgleich mit Schlusslicht Sportfreunde Anderten. Die Bilanz: vier Niederlagen, alle mit 1:2. Ein Muster, das schmerzt. „Das tut doppelt und dreifach weh. Wir müssen da jetzt erstmal dran knabbern“, gestand Erler.

Trotzdem bleibt der Trainer kämpferisch: „Wir müssen weitermachen, uns aufraffen.“ Er sieht auch Positives: Phasenweise kontrollierte seine Elf das Spiel, blieb nach dem Rückstand spielbestimmend und hatte die Chance auf den Ausgleich.

Am nächsten Spieltag wartet auf die SG erneut eine knifflige Aufgabe – und die Frage, wann endlich der Knoten platzt. Bis dahin bleibt der Eindruck: Blaues Wunder spielt nicht schlecht, aber ohne Ertrag. Und das wird von Woche zu Woche schwerer zu verkraften.

SpVgg Niedersachsen Döhren – SG Blaues Wunder Hannover 2:1

SpVgg Niedersachsen Döhren: Leon-Giuseppe Gottschalck, Lasse Dettmer (90. Nico Schlehuber), Jörn Hofmeister (43. Marlon Lee Winter), Lennart Güthoff, Clarence Clinton Obasi, Philip Wagner, Anthony Bleteh Doe, Mano Stadtler (23. Tim Prietzel), Illia Povalii, Damian Desmon Post (63. Robin von Freeden), Till Wittmann (72. Christopher Wollny) - Trainer: Patrick Heldt

SG Blaues Wunder Hannover: Paul Johann Witt, Jakob Herrmann, Johannes Baltruweit (65. Tiago Cumbre-Fernandez), Robin Prottung (60. Zacharias Bergel), Vincent Grannas, Naveen Ragu, Julius Jakob (83. Robin Jansen), Joel Lothar Bruns, Lasse Marten Jannsen, Daniel Romero-Maguina (72. Jan-Martin Seifert), Zakariya Abdoun (46. Marlon Bernhardt) - Trainer: Leon Erler

Schiedsrichter: Volker Mende (Hannover)

Tore: 0:1 Naveen Ragu (8.), 1:1 Lennart Güthoff (14.), 2:1 Marlon Lee Winter (58.)