"Wiedenbrück-Wunder" in der 2. Bundesliga ist passiert!

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Wenn am Ende ein Zähler zum Klassenerhalt fehlt, kann man oft vielen verpassten Chancen im Laufe einer langen Saison nachtrauern. Regionalligist SC Wiedenbrück muss aber gar nicht so weit zurückschauen. Nach einer Negativ-Serie von sieben nicht gewonnenen Partien führte der SCW vor einem Monat gegen den Bonner SC nach einer Stunde mit 2:0. Am Ende gab es die Punkteteilung und der sportliche Abstieg konnte in der Folge nicht mehr vermieden werden.

Schon Anfang Mai war dieser aufgrund des gegenüber dem SV Rödinghausen deutlich schlechteren Torverhältnisses besiegelt, doch der Kampf um Platz 16 blieb offen. Genau diesen "Erfolg" hat Wiedenbrück mit zwei Siegen zum Saisonabschluss noch erreicht und darf weiter hoffen, dass es aufgrund des möglichen Abstiegs von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga doch noch zum Klassenerhalt reicht.

Die U23 der Niederrheiner gehört seit 2009 durchgängig der vierthöchsten Spielklasse an. Ein geschichtsträchtiger Abstieg der Profis, die seit den 70er-Jahren mit lediglich zweijähriger Ausnahme durchgängig der 1. oder 2. Bundesliga angehören, hätte den Zwangsabstieg der U23 zur Folge.

Sollte Zweitligist Fortuna Düsseldorf in die Relegation müssen, würde sich die Entscheidung auf die Spieltage 22. und 26. Mai verschieben. Gegner ist dort der Drittplatzierte der 3. Liga RW Essen.