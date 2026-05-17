 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

"Wiedenbrück-Wunder" in der 2. Bundesliga ist passiert!

Alle Wiedenbrück-Fans werden den letzten Spieltag der 2. Bundesliga genau verfolgen.

von red · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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2. Bundesliga
Regionalliga West
Schalke 04
Hertha BSC
F. Düsseld.

Wenn am Ende ein Zähler zum Klassenerhalt fehlt, kann man oft vielen verpassten Chancen im Laufe einer langen Saison nachtrauern. Regionalligist SC Wiedenbrück muss aber gar nicht so weit zurückschauen. Nach einer Negativ-Serie von sieben nicht gewonnenen Partien führte der SCW vor einem Monat gegen den Bonner SC nach einer Stunde mit 2:0. Am Ende gab es die Punkteteilung und der sportliche Abstieg konnte in der Folge nicht mehr vermieden werden.

Schon Anfang Mai war dieser aufgrund des gegenüber dem SV Rödinghausen deutlich schlechteren Torverhältnisses besiegelt, doch der Kampf um Platz 16 blieb offen. Genau diesen "Erfolg" hat Wiedenbrück mit zwei Siegen zum Saisonabschluss noch erreicht und darf weiter hoffen, dass es aufgrund des möglichen Abstiegs von Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga doch noch zum Klassenerhalt reicht.

Die U23 der Niederrheiner gehört seit 2009 durchgängig der vierthöchsten Spielklasse an. Ein geschichtsträchtiger Abstieg der Profis, die seit den 70er-Jahren mit lediglich zweijähriger Ausnahme durchgängig der 1. oder 2. Bundesliga angehören, hätte den Zwangsabstieg der U23 zur Folge.

Sollte Zweitligist Fortuna Düsseldorf in die Relegation müssen, würde sich die Entscheidung auf die Spieltage 22. und 26. Mai verschieben. Gegner ist dort der Drittplatzierte der 3. Liga RW Essen.

FuPa Westfalen blickt auf die für Wiedenbrück notwendigen Szenarien:

Fortuna Düsseldorf steigt in die 3. Liga ab,

  • wenn Düsseldorf gegen Greuther Fürth mit mindestens drei Toren Unterschied verliert, Eintracht Braunschweig beim FC Schalke 04 nicht höher verliert und der DSC Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC Berlin mindestens ein Remis holt.

Fortuna Düsseldorf muss in die Regelation zur 3. Liga,

  • wenn Düsseldorf gegen Fürth mit mindestens drei Toren Unterschied verliert, Braunschweig nicht höher verliert und Bielefeld verliert
  • wenn Düsseldorf gegen Fürth mit ein oder zwei Toren verliert, Braunschweig nicht höher verliert und Bielefeld mindestens ein Remis holt
  • wenn Düsseldorf gegen Fürth ein Remis holt, Braunschweig ebenfalls mindestens ein Remis holt und Bielefeld gewinnt.

>>> AKTUALISIEREN

16.24 Uhr: Halbzeit in der 2. Bundesliga. Stand jetzt müsste Fortuna Düsseldorf in die Relegation.

16.56 Uhr: Aktuell ist Wiedenbrück gerettet. Es sind noch knapp 25 Minuten in Fürth zu spielen.

17.26 Uhr: Das Wiedenbrück-Wunder ist passiert. Düsseldorf steigt in die 3. Liga ab und die Düsseldorfer U23 muss in die Oberliga zwangsabsteigen, weswegen Wiedenbrück den Klassenerhalt feiert.

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
3
0

Heute, 15:30 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC
6
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
Eintracht Braunschweig
Eintracht BraunschweigE. Braunsch.
1
0
Abpfiff

>>> zur Live-Tabelle der 2. Bundesliga

Der Klassenerhalt des SC Wiedenbrück hätte weitreichende Folgen, denn die Vizemeister in den überkreislichen Ligen würden profitieren. Die Westfalenliga-Vizemeister dürften direkt aufsteigen, drei der vier Landesliga-Vizemeister dürften aufsteigen und die zwölf Bezirksliga-Vizemeister dürften einen Aufsteiger unter sich ausspielen.