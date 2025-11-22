Wiedenbrück-Rödinghausen abgesagt, drei Topspiele stehen an

Die Samstagskonferenz ist um ein Spiel ärmer: Das Kellerduell zwischen dem SV Rödinghausen und SC Wiedenbrück musste witterungsbedingt abgesagt werden. Für die restlichen Teams in der Regionalliga West geht es in den Zwischenspurt bis zur Winterpause. Für das gute Gefühl unter dem Weihnachtsbaum werden sich aber besonders die jeweiligen Spitzenteams noch einmal reinhängen müssen. Spitzenreiter Fortuna Köln bekommt es mit dem zuletzt unbeständigen, doch qualitativ über jeden Zweifel erhabenen Aufsteiger Sportfreunde Siegen zu tun. Direkt dahinter kann sich auch der FC Schalke 04 II gegen den 1. FC Bocholt beweisen, auch wenn es für die Knappen schlussendlich nicht um den Drittligaaufstieg gehen könnte. Der FCB wird den Anschluss nach oben aufrechterhalten wollen. Ebenfalls im Mix der Aufstiegskandidaten tummeln sich RW Oberhausen und Borussia Mönchengladbachs U23, die sich im Grenzlandstadion gegenüber stehen werden.