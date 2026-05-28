Wiedenbrück holt Duo aus Münster und Paderborn – „neuer“ Co-Trainer da

Leon Kayser wechselt vom SC Preußen Münster II nach Wiedenbrück. – Foto: SC Wiedenbrück

Nach dem nervenaufreibenden Saisonfinale , an dessen Ende sich der SC Wiedenbrück urplötzlich als geretteter Verein über dem Abstiegsstrich wiederfand, laufen die Kaderplanungen beim SCW voran. Ein großer Umbruch steht an, denn mit Benjamin Friesen (1. FC Bocholt), Konstantin Gerhardt (Leih-Ende SC Verl), Joschka Kroll (Leih-Ende VfL Osnabrück), Mats Brune (Studium in den USA), Joel Udelhoven, Tom Wulf, Akbar Tchadjobo, Lukas Kasparek, Christian Stabenau, Fabio Riedl, Daniel Sanchez Ruiz Diaz und Vigo Wernet (alle Ziel unbekannt) steht bereits ein Dutzend Abgänge fest.

Mit Furkan Yilmaz vom Oberligisten SC Verl II hatten die Wiedenbrücker vor einer Woche bereits den ersten externen Neuzugang für die Saison 26/27 präsentiert. Zudem wird auch U19-Kapitän Enes Saygili den Sprung in die Regionalliga-Mannschaft wagen. Nun hat der SCW die nächsten beiden Transfers bekannt gegeben. Auch das Trainerteam wird verstärkt.

Ebenfalls aus der Oberliga Westfalen wechselt Leon Kayser ins Jahnstadion. Der 21-jährige Rechtsaußen kommt vom SC Preußen Münster II, für den er in 29 Partien drei Tore geschossen und fünf weitere vorbereitet hat. Der gebürtige Kölner wurde in der Jugend des FC Rheinsüd und SC West ausgebildet, ehe es zum VfB Hilden in die U19-Bundesliga ging. Anschließend wechselte Kayser 2023 zum Mittelrheinligisten SV Bergisch Gladbach 09 und empfiehl sich mit sechs Toren und zwei Assists in 28 Spielen für Höheres. Es folgte der Wechsel zu RW Oberhausen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen, sodass er im Sommer 2025 den Schritt zurück in Liga 5, zu Münsters U23, ging.