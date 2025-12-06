Wiedenbrück geht unter, Siegen mit Wahnsinns-Comeback

Die Sportfreunde Siegen scheinen allmählich ein Faible für die Dramatik zu entwickeln. Nachdem die Krönchenkicker schon gegen die SSVg Velbert in der Vorwoche in der Nachspielzeit zwei Treffer erzielte und so einen Punkt rettete, drehte der Aufsteiger nun auch gegen den SV Rödinghausen einen Drei-Tore-Rückstand in einen Sieg. Unterdessen rückt der FC Schalke 04 II dank eines klaren Erfolgs an Herbstmeister Fortuna Köln heran. Zwischen RW Oberhausen und dem FC Gütersloh gab es keinen Sieger. Der 1. FC Bocholt verspielte eine Führung bei der U21 des 1. FC Köln.
Aufgrund der "anhaltenden Witterungsbedingungen" ist der Rasen in der IMS-Arena derzeit unbespielbar und bis zum 8. Dezember gesperrt. Ein neuer Spieltermin steht mit dem 16. Januar bereits fest.
Ohne sonderlich zu glänzen zeigte Fortuna Köln dem taumelnden WSV die Grenzen auf. In der Schlussphase machten die Südstädter mit einem Doppelschlag den Sack zu, sichern sich damit die Tabellenspitze bis zum Wiederbeginn im neuen Jahr.
SC Fortuna Köln – Wuppertaler SV 3:0
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Seymour Fünger, Robin Afamefuna (84. Younes Derbali), David Haider, Tom Geerkens, Rafael Garcia (77. Adrian Stanilewicz), Nico Thier (77. Jonas Michelbrink), Georg Strauch, Kevin Brechmann (84. Vleron Statovci), Timo Bornemann (62. Hamadi Al Ghaddioui), Enzo Wirtz - Trainer: Matthias Mink
Wuppertaler SV: Fotios Adamidis, Kilian Bielitza, Levin Müller (69. Ronay Arabaci), Subaru Nishimura, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann, Celal Aydogan, Chesron Oostwoud (59. Lennard Wagemann), Daiki Kamo (59. Fritz Kleiner), Amin Bouzraa - Trainer: Sebastian Tyrała
Schiedsrichter: Marcel Benkhoff - Zuschauer: 3091
Tore: 1:0 Kevin Brechmann (43.), 2:0 Enzo Wirtz (76.), 3:0 David Haider (80.)
Die Düsseldorfer Gastgeber erlebten einen absoluten grausamen Start in die Partie. Mit der ersten Ecke durch Kilian Sauck nickte Lion Schweers direkt ein (1.). Danach behielt Gladbach den Fuß auf dem Gaspedal, die Fortuna kam einfach nicht richtig in die Partie. Nach einem langen Ball in die Spitze stellte Fritz Fleck seinen Körper clever ein und vollendete aus spitzem Winkel zum 2:0 (7.). Als dann auch ein feiner Schlenzer von Sauck im Kreuzeck einschlug (11.), schien die Partie schon frühzeitig gegessen. Mit beinahe jedem Schuss durften die Fohlen zu Beginn einen Treffer feiern, doch allmählich konnte sich auch Düsseldorf wieder fangen. Und auch die Hausherren ließen sich nicht lange Zeit. Mechak Quiala-Tito traf mit seinem Kopfball zunächst Aluminium, den Nachschuss brachte Hamza Anhari unter (27.).
Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte beruhigte sich die Partie wieder zunehmend. Nach dem Seitenwechsel begannen die Düsseldorfer bemüht, den Rückstand wieder aufzuholen. Und nach gut einer Stunde bot sich die goldene Chance zum nächsten Treffer, doch nach einem Handspiel der Gladbacher im Strafraum scheiterte Deniz Bindemann beim folgenden Strafstoß an Maximilian Neutgens (57.). Daraufhin beschränkten sich die beiden Seiten wieder auf viel Stückwerk, das Spiel wurde dominiert von einigen Zweikämpfen fernab der jeweiligen Gefahrenräume. Mit Anbruch der Schlussphase vergab noch Quiala-Tito aus überaus vielversprechender Position kläglich (75.). Besonders konkret wurde es in der Schlussphase dann auch nicht mehr. Gladbach rückt für den Moment an die Spitzengruppe heran, während Düsseldorf bestenfalls aus Platz 13 überwintern wird.
Fortuna Düsseldorf II – Borussia Mönchengladbach II 1:3
Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Leonard Brodersen, Leo Mirgartz (86. Conor David Tönnies), Noah Egouli, Mechak Quiala-Tito, David Savic (34. Noah Nikolaou), Hamza Anhari, Danny Latza, Simon Vu (86. Marius Zentler), Deniz Bindemann (71. Lennart Garlipp), Karim Affo (71. Simon Vu) (86. Marius Zentler) - Trainer: Jens Langeneke
Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Neutgens, Yannik David Dasbach, Lion Schweers (70. Josiah Uwakhonye), Joshua Uwakhonye, Veit Stange, Nico Vidic, Kemal Cirpan, Fritz Fleck (81. Oguzcan Büyükarslan), Kilian Sauck (70. Divine Dillon Berko), Yannick Michaelis, Justin Adozi (86. Iaia Manco Danfa) - Trainer: Sascha Eickel
Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn) - Zuschauer: 149
Tore: 0:1 Lion Schweers (1.), 0:2 Fritz Fleck (7.), 0:3 Kilian Sauck (11.), 1:3 Hamza Anhari (27.)
Besondere Vorkommnisse: Deniz Bindemann (Fortuna Düsseldorf II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Maximilian Neutgens (57.).
Mit einem friedlichen Remis verabschieden sich Gütersloh und Oberhausen in die Winterpause. Bessere Chancen hatte insgesamt eher der FCG, besonders zwingend wurden die Ostwestfalen auf heimischem Geläuf aber zu selten.
FC Gütersloh – RW Oberhausen 0:0
FC Gütersloh: Jarno Peters, Jannik Borgmann, Justus Henke, David Winke, Niklas Barthel, Aleksandar Kandic (69. Len Wilkesmann), Patrik Twardzik, Erik Lanfer (89. Henri Bollmann), Jan-Lukas Liehr (82. Hannes John), Luis Frieling (69. Paolo Maiella), Julius Langfeld - Trainer: Julian Hesse
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer, Drew Murray, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Phil Sieben (68. Alexander Mühling), Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (80. Moritz Stoppelkamp), Seok-ju Hong - Trainer: Sebastian Gunkel
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 1913
Tore: keine Tore
Die zwischenzeitliche Führung des FCB war im zweiten Durchgang schnell dahin. Obwohl die Schwatten sich noch einmal durch Euschen heranpirschten, sollte nichts Zählbares heruasspringen.
1. FC Köln II – 1. FC Bocholt 3:2
1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund, Marvin Ajani, Luc Dabrowski (90. Luca Lechner), Cenny Neumann (92. San-Luca Spitali), Mikail Özkan, Emin Kujovic, Etienne Borie, Patrik Kristal (79. Luca Dürholtz), Bernie Lennemann (79. Safyan Touré), Sargis Adamyan (79. Nilas Yacobi) - Trainer: Evangelos Sbonias
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Philipp Hanke, Julian Riedel (75. Nicolas Hirschberger), Maik Amedick, Jonas Carls, Marlon Frey (88. Kasper Harbering), Marvin Lorch, Patrick Kurzen (75. Maximilian Adamski), Stipe Batarilo (63. Cedric Euschen), Arnold Budimbu (88. Jan Holldack) - Trainer: Gabriele Di Benedetto
Schiedsrichter: Johannes Liedtke - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Arnold Budimbu (12.), 1:1 Dawyn-Paul Donner (51. Eigentor), 2:1 Bernie Lennemann (59.), 3:1 Bernie Lennemann (72.), 3:2 Cedric Euschen (79.)
Nach einem eigentlich ruhigen Auftakt sorgte der SVR für den ersten Stich. Eduard Probst wurde zu viel Platz gelassen und schloss trocken zur Führung ab (14.). Im weiteren ersten Durchgang tat sich nicht mehr viel, Rödinghausen verteidigte die Führung clever, setzte aber auch immer wieder Nadelstiche nach vorne. Im zweiten Durchgang belohnte sich das Team von Dennis da Silva Félix für eine bis dahin starke Vorstellung. Simon Breuer setzte den oft gesuchten Probst ein, der erneut schnörkellos und flach traf (51.). Als die Hausherren dann auch noch infolge eines Konters durch Abdul Fesenmeyer nachlegten (60.), schien der Sack zu - doch weit gefehlt. Siegen bäumte sich sogar noch einmal auf. Jan-Luca Rumpf fand mit seinem Freistoß den Schädel von André Dej, der für die Gäste verkürzte (68.). Rödinghausen konnten die Partie in der Folge nicht wirklich beruhigen, Siegen durfte wieder hoffen. Derrick Kyere brachte die Kugel ins Zentrum, dort schloss Dustin Willms aus kurzer Distanz zum 2:3 ein ab (75.). Und plötzlich schien alles zugunsten der Sportfreunde zu laufen. Dej jagte seinen Abschluss ans Aluminium, den Abpraller hämmerte Dennis Brock ins Netz (77.). Und es kam sogar noch dicker für den SVR. Nach Eckball von Hodroj lenkte Mattis Rohlfing das Spielgerät unfreiwillig ins eigene Netz zum unwahrscheinlichen 3:4 aus Sicht des SVR.
SV Rödinghausen – Sportfreunde Siegen 3:4
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia, Tim Corsten, Manuel Reutter, Mattis Rohlfing, Allan Firmino Dantas, Simon Breuer, Abdul Fesenmeyer, Eduard Probst, Aygün Yildirim - Trainer: Dennis da Silva Félix
Sportfreunde Siegen: Leon Klußmann, Florian Mayer, David Kammerbauer, Jan-Luca Rumpf, Jannik Krämer, Malik Hodroj, André Dej, Dennis Brock, Ömer Tokac, Josue Santo, Dustin Willms - Trainer: Boris Schommers
Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel)
Tore: 1:0 Eduard Probst (14.), 2:0 Eduard Probst (46.), 3:0 Abdul Fesenmeyer (56.), 3:1 Jan-Luca Rumpf (63.), 3:2 Dustin Willms (75.), 3:3 Dennis Brock (77.), 3:4 (90. Eigentor)
Wiedenbrück begann durchaus bemüht, setzte in der Anfangsphase durch Marlon Lakämper auch den ersten Warnschuss in Richtung Knappen-Tor, sein Versuch ging aber knapp vorbei (15.). Schalke schaute sich das Ganze zunächst eine Weile an, wurde dann aber mit Fortschreiten der ersten Hälfte allmählich etwas stärker. Andri Buzzolli versuchte es mit einem strammen Abschluss, hätte aber eine der Ecken anvisieren müssen, um Marcel Hölscher zu überwinden (29.). Der Torhüter rettete kurz darauf auch gegen gegen Jakob Sachse in höchster Not (34.). Der Bann war schließlich noch kurz vor dem Halbzeitpfiff gebrochen. Jakob Sachse traf nach einer Hereingabe für die Gelsenkirchener (45. +1). Mit dem Seitenwechsel öffneten sich die defensiven Schleusen des SCW immer mehr. Buzzolli legte aus spitzem Winkel nach (47.), nach einer guten Stunde durfte der Zugang der SSVg Velbert dann auch infolge eines Eckballs seinen zweiten Treffer bejubeln (61.).
Der SCW hatte in dieser Phase immer weniger entgegenzusetzen. Ayman Gulasi (75.) und ein von Bojan Potnar entscheidend abgefälschter Schuss von Sachse (76.), schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Das Kellerkind versuchte daraufhin eigentlich nur noch Schlimmeres zu verhindern, muss mit einer Packung in die Winterpause gehen, während Schalke den Kölner an der Tabellenspitze auf die Pelle rücken.
FC Schalke 04 II – SC Wiedenbrück 5:0
FC Schalke 04 II: Faaris Yusufu, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth, Max Lamby (73. Magnus Rösner), Mika Khadr, Timothé Rupil, Yassin Ben Balla, Andri Buzolli (73. Jean-Paul Ndiaye), Ayman Gulasi, Jakob Sachse, Gerrit Wegkamp (64. Bojan Potnar) - Trainer: Jakob Fimpel
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Christian Stabenau, Joel Udelhoven, Daniel Sanchez Ruiz Diaz (62. Timo Kondziella), Joschka Kroll, Saban Kaptan, Benjamin Friesen, Mats Brune, Fabio Riedl (69. Vigo Wernet), Konstantin Gerhardt (88. Iskender Aslan), Marlon Lakämper (62. Matvey Obolkin) - Trainer: Sascha Mölders
Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen)
Tore: 1:0 Jakob Sachse (45.+1), 2:0 Andri Buzolli (47.), 3:0 Andri Buzolli (61.), 4:0 Ayman Gulasi (75.), 5:0 Jakob Sachse (76.)
Auch das Heimspiel des Bonner SC fiel den Witterungszuständen zum Opfer. Das Spiel gegen den VfL Bochum II wurde abgesagt. Der BSC schreibt dazu: "Der Rasen im Stadion Sportpark Nord ist nach den Regenfällen nicht bespielbar. Die Partie wird im nächsten Jahr nachgeholt, der Termin wird in Kürze bekannt gegeben."
