Wiedenbrück bezwingt harmlose Kölner im 300 Pflichtspiel von Oli Zech

Wiedenbrück zeigte von Beginn an, dass sie die drei Punkte hier behalten wollten und erspielten sich hochkarätige Torchancen, ließen sich von den rund 200 Ultras des FC Köln nicht beeindrucken. Die Hausherren übernahmen nach und nach die Spielkontrolle und erarbeiteten sich Feldvorteile, außerdem hatte man mehr Ballbesitz, man wollte das Spiel selbst gestalten. Es dauerte bis zur 23 Minute bis Wiedenbrück die erste gute Torchance erspielen konnte, Fehler zog nach innen, schoss dann auf den Kasten, Keeper Didzilatis konnte die Kugel nicht festhalten(23.). Auch Aydinel hatte die Führung auf dem Schlappen konnte den Ball aber nicht im leeren tor unterbringen, da Schneider sich in den Schuss warf und so noch blocken konnte, zuvor blieb Aboagye nach einem Konter am Keeper hängen(26.). Von Köln kam offensiv lange Zeit gar nichts, meist waren die Angriffsbemühungen schon vor dem Strafraum zu ende, Torgefahr strahlte man wenig aus. Hinten waren die Kölner dann auf der anderen Seite immer wieder gefordert. Bis zur 33 Minute hielt Köln den Wiedenbrücker druck entgegen, dann stach Aboagye zu erneut sah die abwehr nicht gut aus, der wendige und flinke Aboagye erlief einen fehlpass im Kölner Spielaufbau hämmerte dann die Kugel aus 20 Metern unhaltbar ins obere Eck zum verdienten 1:0(33.). Köln fand weiterhin nicht in die Partie hatte kein Zugriff im Spielgeschehen. Erst in der 38 Minute setzte Köln ein Lebenszeichen nach vorne als Schwirten sich nach vorne traute aber unter Bedrägnis seinen abschluss am Kasten vorbei setzte(38.). Wiedenbrück störte den Spielaufbau von Köln, machte es den Gästen so schwer wie möglich. Kurz vor der Halbzeit war es erneut Wiedenbrück die gefährlich vor dem Kölner Kasten auftauchten, Tia aber schoss aus spitzem winkel auf den Kasten, Didzilatis konnte mit der linken Hand noch abwehren(44.). Mit der Hochverdienten 1:0 Pausenführung ging es dann in die Kabinen.

Kölns Trainer Mark Zimmermann versuchte mit zwei Wechsel in der Halbzeit die sehr wackelige und unsichere Abwehr zu stabilisieren nahm Giesen und Strauch vom Feld, schickte Nadjombe und Schlax auf den Platz. Schlax ersetzte Giesen eins zu eins auf der Sechs sowie Nadjombe eins zu eins auf der rechten Verteidiger Position Strauch. Gebracht hatten die Wechsel wenig, Wiedenbrück knüpfte an der starken ersten Halbzeit an, machte dort weiter wo man aufgehört hatte. Köln wirkte nervös hat Probleme im Spielaufbau, machte viele einfache Fehler. Der Wiedenbrücker Fehler erarbeitete sich die nächste Torchance für die Hausherren, vernaschte seinen Gegenspieler drischte den Ball aus spitzem winkel einfach mal drauf, der Kölner Keeper konnte erneut nicht festhalten machte im ganzen Spiel über keinen positiven eindruck, wehrte aber zur Ecke ab(48.). Nur eine Minute später die nächste Chance für die Heimelf, diesmal Aydinel der sich im strafraum durchsetzte aber den eigenen Mann anschoss(49.). Der SCW hatte weiterhin die volle Spielkontrolle, die Gäste waren zwar bemüht, wenn es mal gefährlich wurde, dann waren es meist Zufallsaktionen, wie Segal dessen Heber Torwart Beermann mit einer Glanztat über die Latte lenkte(51). Die Gastgeber erhöhten weiter den Druck, hätten schon lange höher führen müssen, Fehler per flachschuss, wo sich der Keeper strecken musste(55.) oder durch Aboagye der war frei durch spielte aber quer anstatt selbst auf das Tor zu zielen(56.). Köln war defensiv enorm gefordert und hatte Glück das es zu diesem Zeitpunkt nicht schon 3:0 für Wiedenbrück stand, so war das Spiel noch offen. Zimmermann brachte Fadeev für Lenges(60.) der sollte nochmal schwung in die Partie bringen. Aber weiter verteidigte Köln vogelwild, pennte oft in einigen Aktionen defensiv, meist fehlte die Zuordnung die drei wendigen und schnellen kleinen Spieler Fehler, Aboagye sowie Aydinel hatte man nicht in den Griff bekommen. In der 63 Minute vergab Kaptan die nächste 100% Chance für den SCW, wollte aus drei Metern abstauben, brachte den Ball aber nicht im Tor unter(63.). Zimmermann zog seine letzte Offensivoption mit Mekoma für Segal(66.) aber auch er brachte nicht den gewünschten Erfolg. Die Gäste hatten im ganzen Spiel wenig entgegenzusetzen, die letzten 15 Minuten wollte man nochmal auf das 1:1 gehen, man war bemüht, stand hoch wollte vorne für Druck sorgen aber die Abwehr von Wiedenbrück war heute nicht zu bezwingen. Zwar hatte Köln noch mit Fadeev ans außenetzt(71.) und durch Maximilian Schmid per kopf knapp drüber(74) gute Möglichkeiten erspielt aber letztlich war es einfach zu wenig , man erhöhte das Risiko wollte das Spiel in die Wiedenbrücker Hälfte verlagern, bekam aber sofort die Wiedenbrücker antwort in der Drangphase und wurde durch Nils Kaiser brutal ausgekontert. Nils Kaiser vollendete einen 3 gegen 1 Konter auf das Tor, Salger grätschte daneben, man hatte frei bahn, Kaiser staubte im Strafraum nach einem Pfostenknaller von Aboagye ab zum verdienten 2:0(81.). Die Kölner abwehr wirkte in mehreren Situationen überfordert, vorne fehlte in den angriffen die Durchschlagskraft.

Wiedenbrück zeigte eine deutliche Leistungssteigerung im Gegensatz zum letzten Pflichtspiel in Straelen(0:1), konnte sich eine Vielzahl an Hochkarätigen Torchancen erspielen und gewinnt verdient durch die Tore von Aboagye und Nils Kaiser 2:0