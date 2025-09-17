Georg Michael Wiedemann ist Deutscher Meister mit der Feuerwehr Duisburg. – Foto: Ken Klemmer

Wiedemann und Warnke sind Deutsche Meister Die Fußballer von Borussia Veen und SV Budberg gewinnen mit der Duisburger Feuerwehr den Titel.

Den ersten Saisonsieg von Borussia Veen in der Bezirksliga gegen den SV Rindern am fünften Spieltag im Stadion am Halfmannsweg erlebte George Michael Wiedemann in zivil mit. „Ich war echt kaputt“, sagte der Sommer-Neuzugang. Wiedemann gehörte nicht dem Kader an, weil er an den beiden Tagen zuvor für die Feuerwehr-Auswahl der Stadt Duisburg in München aufgelaufen war. Die Reise in die bayrische Landeshauptstadt hat sich gelohnt. Der DM-Titel ging erstmals in der Geschichte des Turniers an die Duisburger.

„Das macht einen schon stolz. Ich war das erste Mal bei einer DM dabei und habe gleich den Pokal gewonnen“, sagte Brandmeister Wiedemann, der mit seiner Familie in Bönninghardt lebt. Die Deutsche Feuerwehr-Meisterschaft wird nur alle drei Jahre ausgespielt. Der Stürmer, der in Veen noch auf seinen Premierentreffer wartet und in der Feuer- und Rettungswache Rheinhausen arbeitet, gehörte in München in allen sieben Partien der Startelf an. So wie Devin Warnke vom Landesligisten SV Budberg. Der 30-jährige Oberbrandmeister aus der Wache Walsum lief in der Innenverteidigung auf.

Finalsieg gegen Gelsenkirchen Wiedemann blieb auch im Trikot der Feuerwehr Duisburg ohne Torerfolg, er bereitete aber sechs Treffer vor. So wie im Halbfinale gegen Titelverteidiger Feuerwehr Berlin. Da legte er in der Verlängerung das 1:0 auf. 2:0 hieß es am Ende. „Das war schon ein ganz besonderer Sieg. Die Berliner sind schon einige Mal Deutscher Meister geworden“, so Warnke, der in Rheinberg-Vierbaum lebt.