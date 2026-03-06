 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Wiedemann und Büren retten Borussia Veen Punkt beim SV Rindern

Bezirksliga 4: Die Sportfreunde Broekhuysen verpassen im Nachholspiel den Sieg beim TuS Stenern. TuS Xanten gewinnt dafür klar. Zwischen Rang sechs und dem Keller liegen nur sechs Punkte.

von André Nückel · Heute, 22:33 Uhr · 0 Leser
George Michael Wiedemann (r.) traf für Veen.
George Michael Wiedemann (r.) traf für Veen. – Foto: Pascal Derks

In der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4, haben die Sportfreunde Broekhuysen und der TuS Xanten am Mittwoch in ihren Nachholspielen gepunktet - mit unterschiedlichen Auswirkungen. Der 22. Spieltag startet am Freitag mit dem Heimspiel des SV Rindern gegen Borussia Veen.

Nachholspiele: Stenern und Xanten punkten

Mi., 04.03.2026, 20:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
1
1
Abpfiff
Die Sportfreunde Broekhuysen verpassten den Sprung auf Platz eins, weil sie beim TuS Stenern nicht über ein 1:1 hinauskamen. Die Führung von Maurice Horster (28.) glich Kulibay Serbes in der 69. Minute aus - Schützenhilfe für den Kreis-Rivalen VfL Rhede also, denn der Tabellenführer bleibt die Nummer eins der Liga, die SFB hätten siegen müssen. Stenern nimmt den Punkt im Abstiegskampf zudem gern mit.

Mi., 04.03.2026, 20:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
4
1
Abpfiff
Der große Verlierer war am Mittwoch gar nicht im Einsatz. Zwar verlor Westfalia Anholt nach Führung beim TuS Xanten noch klar mit 1:4, aber rein sportlich wird es für den SV Haldern nun sehr schwierig, die Klasse zu halten. Das Schlusslicht hat nach dem Xantener Erfolg sechs Punkte Rückstand auf Rang 17, sieben fehlen auf das rettende Ufer. Die Lücke zum Rest der Liga ist also gewachsen. Xanten stellt den direkten Kontakt wieder her, und generell bleibt das Rennen ein wildes: Zwischen dem ersten Abstiegsplatz und Rang sechs liegen nur sechs Punkte.

Spieltag 22: SV Rindern verspielt Führung gegen Borussia Veen

Heute, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
2
2
Abpfiff
Der SV Rindern verpasste durch das Remis gegen Borussia Veen den möglichen Sprung auf Rang vier. Die Gastgeber erwischten zunächst einen starken Start: Marten Albrecht brachte Rindern bereits in der 12. Minute in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Christian Ploenes auf 2:0 (42.), doch dieser Vorsprung sollte nicht reichen. Nach dem Seitenwechsel kam Veen jedoch zurück ins Spiel: George Michael Wiedemann verkürzte in der 61. Minute, ehe Jan Büren knapp zehn Minuten vor Schluss den Ausgleich erzielte (78.). Veen bleibt durch den Ausgleich im Mittelfeld fünf Punkte hinter Rindern.

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Viktoria Goch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Alemannia Pfalzdorf
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern
So., 08.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Haldern
So., 08.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TuS Xanten
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Rhede
So., 15.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Kevelaerer SV
So., 15.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 15.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Hamminkelner SV
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TSV Weeze
So., 15.03.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SGE Bedburg-Hau
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern

