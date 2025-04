Wiebelskircher Serie hält an

TuS Wiebelskirchen bleibt in der Bezirksliga Ost die Mannschaft der Stunde. Am Dienstagabend bezwangen die Neunkircher mit dem vierten Sieg in Folge auch die SG Hassel II, die nun wieder akut abstiegsgefährdet ist. Die Gastgeber gingen durch Kevin Curatolo in der 18. Minute in Führung, was auch dem Halbzeitstand entsprach. Hassel kam aber besser aus der Kabine und konnte in der 59. Minute durch Johannes Dithmar ausgleichen. Das stachelte die Hausherren aber erst so richtig an, denn innerhalb von sechs Minuten konnte das Team aus der Hüttenstadt gleich vier Treffer erzielen. Adrian Müller stand beim 2:1 goldrichtig am langen Eck (63.). Zwei Minuten später köpfte Florian Regitz das 3:1 (65.), ehe Nico Backes mit dem 4:1 in der 67. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Er war es auch, der eine Minute später den Endstand herstellte. Wiebelskirchen überholte wieder die SG Ommersheim/Erfweiler-Ehlingen und ist jetzt Siebter. Die Gäste bleiben Vorletzter, haben nun aber zwei Spiele mehr ausgetragen als der sechs Punkte schlechtere SV Genclerbirligi aus Homburg. Dieser könnte mit zwei Siegen aufschließen. Wiebelskirchens Trainer Ricardo Di Giovanni meinte nach dem Spiel: "Wir haben einen Lauf, haben jetzt die letzten vier Spiele gewonnen. Wir haben im Winter einige Spieler dazubekommen, schon mit Perspektive auf die kommende Runde. Wir hatten zeitweise 12 Verletzte, jetzt fehlen immer noch fünf, von denen bis Sonntag auch keiner zurückkommt. Wir wollen die Serie weiter fortsetzen und dann noch einige Plätze in der Tabelle steigen. Es läuft derzeit positiv und macht viel Freude. Der Kader bleibt für Sonntag so wie er heute war. Der kommende Gegner SG Bexbach steht in der Tabelle vor uns, aber wir wollen jetzt alles gewinnen". Die TuS empfängt die SG Bexbach, die zwei Plätze besser auf Rang Sechs liegt, am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz "Rösen" in der Fröbelstr. Die SG Hassel II ist gleichzeitig im Mandelbachtal bei der SVG Bebelsheim-Wittersheim zu Gast.