Wie zufrieden seid ihr mit der Staffeleinteilung? Stimmt ab

So sehen die neuen Gruppen aus! – Foto: Michael Gorke

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat am Freitag die Staffeleinteilung für die kommende Spielzeit bekanntgegeben - und dabei einige Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr vorgenommen. Wie zufrieden seid ihr mit den neuen Gruppen ab der Bezirksliga aufwärts?

Wenig überraschend hat sich an der Einteilung der Oberliga Niederrhein nichts mehr geändert. Einerseits standen alle Teilnehmer seit Saisonende fest, andererseits sind Rückzüge im Oberhaus eine Seltenheit. Dagegen hat der FVN größere Änderungen in der Landesliga vorgenommen und damit das gewohnte Bild der vergangenen Jahre durchbrochen: So werden Düsseldorf und Grevenbroich-Neuss gemeinsam mit dem Bergischen Land von Kempen-Krefeld und Mönchengladbach-Viersen getrennt und wandern in die Gruppe 2, wohingegen die Klubs aus Bocholt, Duisburg oder Oberhausen demnächst Richtung Vitusstadt aufbrechen müssen.

In der Bezirksliga hat sich in den Gruppen 1, 2 und 5 am wenigsten verändert. Die Gruppen 3 und 4 sind etwas bunter geworden und in der Gruppe 6 treffen ab sofort die Klubs aus Essen, Mülheim und Wuppertal aufeinander.