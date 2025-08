Wie wird dieses Problem gelöst?

Derzeit steigen aus den fünf Fußball-Regionalligen Deutschlands lediglich die Meister der West- und Südwest-Staffel direkt auf. Doch es gibt ja auch noch die Titelträger in den Staffeln Nord, Bayern und Nordost. Dort wird per Rotationsprinzip mit einem weiteren direkten Aufstiegsmeister abgewechselt. Die beiden jeweils anderen verbliebenen Meister müssen dann in einer Aufstiegsrelegation den vierten Aufsteiger in die 3.Liga ermitteln. Also beißt Saison für Saison stets ein Meister ins Gras und darf trotz seines errungenen Titelgewinns nicht aufsteigen - zuletzt hatte dieses bittere Los den Nordost-Champion 1. FC Lok Leipzig ereilt, während der Sieger aus Havelse nach dem Gewinn der Meisterschaft noch ein zweites Mal - nun über den Aufstieg - jubeln durfte.

In der Vergangenheit wurden bereits etliche Vorschläge gemacht, wie dieses Problem gelöst werden könnte. Soll etwa noch ein weiterer - also fünfter Verein - aus der 3. Liga absteigen oder die Regionalliga-Gruppen von aktuell fünf auf vier verringert werden? Jedenfalls kann es ja nicht angehen, dass ein Meister nicht aufsteigen darf. Der DFB lehnt einen fünften Absteiger aus der 3. Liga ab - die aktuelle Struktur in der dritthöchsten deutschen Spielklasse solle unverändert bleiben.

Mittlerweile wird die Initiative zur Aufstiegsreform in den Regionalligen immer größer. Den vorherigen 40 Vereinen hat sich nun auch erstmals mit dem KSV Hessen Kassel ein Verein aus der Regionalliga Südwest angeschlossen. Nun wolle man beim DFB-Bundestag 2025 die Einsetzung einer offiziellen Arbeitsgruppe durchsetzen. Eine Neuregelung könnte allerdings erst ab der Saison 2027/28 wirksam werden. Ein Vorschlag lautet, die Vereine aus Bayern und Baden-Württemberg zur Regionalliga Süd zusammenzulegen. Hessen würde dann in die Regionalliga Ost integriert werden. Und Mecklenburg-Vorpommern würde in die Regionalliga Nord wechseln. Die Vereine aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland könnten dann in einer Regionalliga West oder Süd spielen. Das große Ziel lautet jedenfalls, die aktuell fünf Regionalligen auf vier zu verkürzen. Letztlich eine für Alle gute Lösung zu präsentieren, erscheint aktuell extrem schwierig.