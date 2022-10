Wie will sich das Zwei endlich aus der Krise herausarbeiten.

FC Effretikon 2 – FC Töss 2 1:3 (0:2)



Tore: 6. Min Züblin 0:1 ; 45. Min Öztekin 0:2 ; 73. Min Siegenthaler 1:2 ; 88. Min Öztekin 1:3



Aufstellung: Tisler ; Troll, Zollinger, Lehner, Kofler ; Siegenthaler, Schneller, Schärz, Sebök, Ahmadi ; Lopes

Ergänzung: Bader, Stillhard, Morf, Navarro



Die Frage ist, wie will sich das Zwei endlich aus der Krise herausarbeiten. Vor einer Woche ein gutes Spiel abgeliefert und trotz allem 4:2 gegen Wislig verloren.

Heute stand mit FC Töss ein körperbetonter Gegner im Eselriet auf dem Platz. Wir entschieden uns auf unsere Standard – Formation zurückzukehren, damit wir längere Zeit die «Null» halten können.

Der Plan war aber bereits nach 6 Minuten zerschlagen. Einwurf Töss, Abschluss, 0:1 aus unserer Sicht. Kurze Zeit später musste dann auch noch Sebök verletzt vom Feld, es passte irgendwie in unserer momentanen Situation. Aber wir rafften uns zusammen und probierten Akzente zu setzen. In der 16. Min wurde Momo lanciert, sein Pass fand zu Lopes, sein Abschluss aber knapp übers Tor. Kurze Zeit später dann DIE DICKE AUSGLEICHSMÖGLICHKEIT. Dario steckte zu Schneller auf den Flügel, seine Hereingabe fand Momo und sein Abschluss war zentral, aber auch stark pariert vom Gästetorwart. Das Zwei ist definitiv angekommen in der Partie. Trotz allem hatte man noch Mühe mit der Spielweise des Gegners. Langer Ball in die Spitze, ablegen und gleich nach vorne. Noch verteidigte man das ganze noch weg. Von unserer Seite her kamen vor allem Distanzschüsse zum Einsatz, welche jeweils nur immer knapp das Ziel verfehlten. In der 31. Min, wieder nach einem Einwurf von Töss wurde es wieder brandgefährlich. In der Mitte völlig alleinstehend knallte das Leder an die Latte, sprang zurück zum anderen Gegenspieler, welcher wieder die Stabilität des Gehäuses testete, der 3. Schuss zischte knapp am Pfosten vorbei. Das war nochmals der Startschuss der Gäste nochmals nach vorne etwas mehr zu machen. Nach einem Querpass stand der Tössemer alleine vor Tisler, welcher zur Ecke abwehren konnte. Kurz vor Halbzeitpfiff waren wir im Spielaufbau, eigentlich keine brenzlige Situation, da Töss kein Pressing betrieb, doch schaut man unsere momentane Gemütslage an, ist man auch vor Eigenfehler weit nicht geschützt. So verkam Lehners Querpassversuch auf Bader viel zu kurz, Öztekin sagte danke und schob zur 0:2 – Führung für Töss ein.



Nach der Pause zog sich Töss weit zurück, für sie war klar, wir mussten, sie konnten. Wir taten auch viel fürs Spiel, setzten nochmals neue offensive Kräfte ein, damit wir vorne noch mehr zwingender werden konnten. Aber unsere Chancen waren Mangelware. Wir verkamen bis in die Nähe des Strafraums, zu mehr als Distanzschüssen reichte es nicht. Mit Navarro hatten wir einen schnellen Flügelflitzer, welcher gute Akzente setzte, aber dennoch kein Vorbeikommen fand bei seinem Gegenspieler. Zu allem Übel musste er bereits nach knapp 10 Minuten wieder raus, nach dem er bei einer Grätsche unglücklich vom Tössemer auf die Beine getreten worden ist.